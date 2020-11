Monago: Sánchez es un "antimunicipalista" que "da la espalda" a los ayuntamientos

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha aseverado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un "antimunicipalista" que "da la espalda" a los ayuntamientos, que son los que se han "dejado la piel" durante la pandemia de coronavirus.



De esta forma se ha pronunciado el líder de los 'populares' extremeños en el encuentro que ha mantenido este pasado miércoles por videoconferencia con el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y con alcaldes del PP en la región



Así pues, durante su intervención, Monago ha puesto en valor que los consistorios "se han dejado la piel" por sus vecinos durante esta pandemia, "desviviéndose" especialmente con los más vulnerables a pesar de contar con unos recursos muy escasos y ha lamentado que el presidente del Gobierno les haya dado la espalda.



En este sentido, el dirigente del PP extremeño ha recordado que Sánchez intentó "expropiar" los ahorros de los ayuntamientos, un dinero que habían conseguido generar como remanentes con unas "buenas prácticas" y que no es sólo el dinero de los consistorios, sino "de todos sus vecinos".



Una expropiación que no salió adelante gracias a la "rebelión de los alcaldes" que lideró el PP, con otras opciones políticas, para evitar que se aprobara dicho decreto y el "asalto al dinero" que pretendía el Gobierno, según informa el PP de Extremadura en una nota de prensa.



Ante esta situación, el presidente del PP extremeño ha tildado de "antimunicipalista" a Sánchez tras comprobar también que, a pesar de que el socialista prometió un fondo de 5.000 millones de euros por el esfuerzo que los ayuntamientos habían hecho contra la pandemia, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado "no aparece ni un céntimo de euro".



A su vez, Monago también ha criticado las "prácticas antimunicipalistas" de Sánchez en el reparto de fondos europeos ya que los ayuntamientos van a gestionar poco más del 1 por ciento, cuando según ha dicho, los consistorios "es donde acuden los ciudadanos cuando quieren respuestas, se desviven y han conseguido equilibrar sus cuentas" y sin embargo "ahora no forman parte de la prioridad cuando han sido parte de la solución en muchas ocasiones".



Por todo ello, el líder de los 'populares' extremeños ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "exija" a Sánchez para los ayuntamientos de la región porque "se lo merecen, han dado la cara y nunca nos van a dar la espalda en la lucha contra la pandemia", ha sentenciado.