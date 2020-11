PP urge medidas para que extremeños en paro tengan "una oportunidad" de encontrar empleo

Ep.

El Partido Popular de Extremadura ha reclamado, tras el incremento de parados en octubre en la región, la puesta en marcha de medidas para que esos extremeños que están dándose de baja en la afiliación o que están engrosando las listas de paro "tengan una oportunidad para encontrarlo" en una región como la extremeña en la que, para encontrar trabajo, "tienes que ser familiar o amigo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Así lo ha señalado en su valoración de los datos de desempleo, que arrojan una subida en 3.039 desempleados en octubre en Extremadura respecto a septiembre, lo que supone un 2,87 por ciento más, y sitúa la cifra total de desempleados en 109.088 en la región, el portavoz de Empleo del Grupo Popular, Javier Cienfuegos, quien ha expuesto que mes a mes se conoce la "dura realidad" de la pandemia de la Covid-19 tanto a nivel económico como social.



Seguidamente, ha reiterado que, como dijo el PP la semana pasada a tenor de los datos que vertía la Encuesta de Población Activa (EPA), "ahora mismo" la Junta de Extremadura no tiene "ningún plan" ni "está vertiendo negro sobre blanco" para decir cuál es la hoja de ruta "clara y paso a paso para salir de esta situación".



Al respecto, ha abundado en que este pasado martes se ha firmado el nuevo Plan de Autónomos pero que, al no haber presupuestos regionales, "ahora mismo no hay dinero", no se tiene o "por lo menos la oposición no tiene ese conocimiento para saber si ese plan de autónomos se va a poder llevar a cabo o no".



Sobre los datos del paro en sí, Cienfuegos ha resaltado que este mes cuenta con 3.000 parados más en el paro extremeño y que desde hace un año 8.300 personas más engrosan esas listas de paro, unas cifras que no se veían desde el mismo mes desde el año 2012, "inmersos" en la mayor crisis financiera que ha vivido España y Extremadura en la historia.



También ha recalcado que, en lo que a afiliación se refiere, la región pierde en el último mes casi 2.500 altas a la Seguridad Social, y en el último año más de 3.100 personas, y ha apuntillado que eso "significa" que las oportunidades que tienen los extremeños de encontrar un trabajo "son pocas o casi nulas", mientras que el tejido productivo en Extremadura se está quedando "muy muy delgado".



Ante ello, ha reclamado la puesta en marcha de medidas para que esos extremeños que están dándose de baja en la afiliación o que están engrosando las listas de paro "tengan una oportunidad para encontrarlo", como también hay que acordarse, ha continuado, de los extremeños en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), más de 5.000 y ante lo cual se ha preguntado, con un tejido productivo que "está adelgazando cada vez más", qué va a pasar con esa figura o qué con esos 5.000 extremeños cuando "a lo mejor" muchos puestos de trabajo "están viendo que han desaparecido".



Para el portavoz de Empleo del Grupo Popular, "lo único que es cierto" de los datos conocidos este miércoles es que "para encontrar trabajo en Extremadura o tienes que ser familiar o amigo de Pedro Sánchez". "Y es algo que, desde Extremadura, no podemos consentir", ha agregado.



Finalmente y a preguntas de los periodistas por el hecho de que fuerzas políticas y sociales aboguen por un plan de empleo para Extremadura y si está entre las propuestas del Grupo Popular, Cienfuegos ha planteado que de 2011 al 2015 el Partido Socialista de Extremadura se lo pedía al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, pero que una vez que los socialistas llegaron a La Moncloa "eso desapareció entre sus propuestas".



En lo que al PP se refiere, ha adelantado que este jueves llevará a pleno una serie de medidas para paliar los efectos que ha tenido en los autónomos la crisis; y que también ha registrado este pasado martes medidas para los hoteleros o para el ocio nocturno, que el Partido Popular va a llevar al Parlamento dado que, como ha incidido, "está siendo constructivo y está trayendo medidas", aunque "otra cosa" es que con la mayoría absoluta que tiene el PSOE "está aprovechándose de ese rodillo y está diciendo a todo que no".