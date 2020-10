El PP lamenta la situación "grave" de Extremadura en materia de empleo

Ep.



El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular, Javier Cienfuegos, ha lamentado la situación "grave" de Extremadura en materia de empleo y ha criticado que no haya "ningún atisbo de luz" para paliarla.



Cienfuegos ha indicado en este sentido que el mercado laboral extremeño está padeciendo unas "consecuencias terribles" y quienes "más están sufriendo" son las personas paradas.



Así, el diputado 'popular' ha recalcado en una rueda de prensa en la que ha valorado la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre que en un año hay en Extremadura 13.300 personas menos ocupadas, 1.200 parados más con respecto al anterior trimestre y 4.000 personas paradas más en el último año.



Todos ellos datos "negativos", ha dicho, que aunque podrían ser consecuencia de la pandemia, ha echado en falta "medidas claras" de lo que se va a hacer de aquí en adelante para intentar solucionarlo,



Asimismo se ha referido a que, según la última EPA, hay casi 2.000 agricultores más en paro, unas cifras que no se pueden dejar pasar y que, en su opinión, demuestra cómo se está cuidando por parte de la Junta este sector.



Además, ha lamentado que los jóvenes sean los más damnificados mientras que el Ejecutivo regional se ha "cargado" la partida presupuestaria destinada al empleo juvenil y dotada con 3 millones de euros.



Finalmente, Cienfuegos ha criticado la manera de ver la EPA que tienen los gobernantes, ya que con estos datos no se nutren los ciudadanos de lo que "realmente ocurre" en el mercado laboral español.



Por ello, ha considerado que la Encuesta de Población Activa es "totalmente confusa" y lo único que hace es "engañar" a los ciudadanos y "maquillar" las cifras y la situación que se está viviendo en la calle.