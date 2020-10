Entra en vigor el aislamiento perimentral de Almendralejo con controles en los accesos

Ep.

El aislamiento perimentral de la localidad pacense de Almendralejo para contener los contagios de coronavirus ha entrado en vigor en la medianoche de este jueves, 22 de octubre, con controles de las fuerzas de seguridad en los accesos para comprobar que solo puedan salir o entrar aquellas personas que disponen de autorización o motivos de fuerza mayor.



En concreto, durante el tiempo que la localidad permanezca en aislamiento, solo se podrá acceder a ella por la autovía A-66 en sus entradas norte y sur, así como por la EX-300 (carretera de Badajoz), mientras que las personas que lo hagan por otros puntos tendrán que utilizar la carretera de circunvalación, según ha indicado el ayuntamiento de la localidad.



Además, la localidad almendralejense ha amanecido este jueves con poco movimiento de personas en sus calles y en los locales, debido a las reducciones de aforo que se han establecido, y que tanto para las tiendas como para los locales de restauración, se establece en un máximo del 40 por ciento del aforo.



Tras publicarse este pasado miércoles en el Diario Oficial de Extremdura, las restricciones en Almendralejo para contener el incremento de los contagios de Covid-19 aprobadas en el último Consejo de Gobierno, se prolongarán en principio durante 14 días.



Unas medidas que, además del aislamiento perimetral del municipio, contemplan en el interior una serie de limitaciones "más drásticas" que se corresponden a medidas "similares" a lo que fue la fase 1 de desescalada, según señaló el consejero de Sanidad, José María Vergeles, esta semana en rueda de prensa.



En cuanto a las medidas en el interior de la localidad, no podrán celebrarse reuniones sociales de más de seis personas, ni en el ámbito público ni en el privado, al igual que en el resto de la Comunidad Autónoma, y además del carácter obligatorio del uso de la mascarilla en los espacios o lugares abiertos al público, se recomienda también su uso en las reuniones privadas, así como mantener la distancia interpersonal de metro y medio.



Durante estos días, los velatorios tendrán un límite máximo de diez personas tanto en espacios al aire libre como en espacios cerrados, sean o no convivientes, mientras que en la comitiva para el enterramiento o en la despedida para la cremación no podrán estar más de 15 personas.



Los lugares de culto se reducen al 25 por ciento del aforo, al igual que en las ceremonicas de las bodas y otras celebraciones religiosas y civiles, en todo tipo de instalaciones públicas o privadas, y en todo caso, el límite máximo será de 100 personas en espacios al aire libre y de 50 en espacios cerrados, según establece la resolución del DOE, recogida por Europa Press.



No obstante, en los bautizos y comuniones el límite máximo de personas será de 30 personas en los espacios al aire libre y de 15 en los espacios cerrados, mientras que en las celebraciones tras la ceremonia, se aplicarán las limitaciones establecidas para los establecimientos de hostelería y restauración, hasta un máximo de 100 personas. blece un límite máximo de cien personas.



En el caso de que las celebraciones sean fuera de un restaurante, se establece un límite máximo de 100 personas al aire libre y de 50 en espacios cerrados., y en el caso de los bautizos y comuniones el límite máximo será de quince personas.



AFOROS EN LOCALES



Además, en los establecimientos y locales comerciales minoristas, el aforo de asistentes se reduce al 40 por ciento de aforo, mientras que en los parques y centros comerciales se establece un máximo del 30 por ciento en sus zonas comunes y del 40 por ciento en cada uno de los establecimientos comerciales situados en ellos.



No se permite además la permanencia de clientes en las zonas comunes de estos centros comerciales "excepto para el mero tránsito", ni tampoco el uso de las zonas recreativas como infantiles, ludotecas o áreas de descanso, que deberán estar cerradas.



Respecto a los establecimientos de hostelería y restauración, el aforo deberá ser de un 40 por ciento máximo y se prohíbe el consumo en barra, aunque estará permitido el encargo en el propio establecimiento de comida y bebida para llevar, mientras que en las terrazas no podrá superarse el 50 por ciento del aforo de las mesas permitidas, y siempre manteniendo la distancia de seguridad entre ellas.



El objetivo de estas medidas es contener el brote epidémico de coronavirus en Almendralejo, ya que según el informe epidemiológico del pasado 19 de octubre, la tasa de incidencia en los últimos 14 días sería de 439 por cada 100.000 habitantes, "notablmente superior" a la media de Extremadura, de 295,84 casos.