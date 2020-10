PSOE, Cs y Unidas por Extremadura respaldan las medidas sanitarias aprobadas por la Junta

Ep.



Los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han respaldado las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Gobierno para contener el incidencia del coronavirus en Extremadura, mientras que el PP ha reclamado "más transparencia".



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha respaldado las medidas dadas a conocer este martes por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, porque son medidas para la salud y para evitar que el virus se expanda.



Así, ha valorado que las mismas estén "reforzadas" por autoridades sanitarias y que sean "claras" y "omniscientes", en un momento en el que, ha dicho, hay que hacer un equilibrio entre la política sanitaria y la socioeconómica.



Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado su acuerdo con la Junta, a la que ha trasladado su apoyo en unos momentos en los que hay que tomar medidas "tan difíciles", además de lanzar un mensaje de "fuerza y ánimo" a los vecinos de las localidades afectadas por las restricciones.



Por su parte, la portavoz del PP, Cristina Teniente, ha reclamado al Ejecutivo regional "más transparencia" a la hora de la adopción de medidas y su comunicación a los alcaldes extremeños, al tiempo que ha rechazado la "incertidumbre" y el "caos" que han vivido municipios aislados con cero contagios este pasado fin de semana, algunos de ellos en Sierra de Gata.



De esta forma, ha remarcado Teniente que su grupo desconoce los criterios científicos y epidemiológicos para la adopción de determinadas decisiones porque "no hay información", al tiempo que ha considerado que "es imposible luchar contra la pandemia sin transparencia".



Asimismo, Teniente ha condenado que no se sepa cuál es la incidencia acumulada en los municipios, porque no se publica este dato en "ningún sitio" y, para averiguarlo, se tiene que hacer "casi de rastreador", ha dicho. "Si no se informa, las decisiones que se toman no están justificadas", ha aseverado.



En su turno de intervención, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha considerado que, por desgracia, se está ante una crisis sanitaria y lo principal es frenarla.



Así, ha dicho que la crisis sanitaria y la socioeconómica no son dos crisis independientes, por lo que ha indicado que si no se ataja primero la sanitaria difícilmente se podrá salir de la otra.



Por ello, ha estimado que las medidas dadas a conocer este martes por el consejero de Sanidad son "necesarias" y que se han tomado con "criterios adecuados".



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado su preocupación por la situación de los rebrotes y la incidencia del coronavirus en muchos municipios de la región.



Así, ha recalcado que se deben tomar medidas y ha considerado que las planteadas por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, son "medidas indiscutibles" y que su grupo apoya.



No obstante, De Miguel ha indicado que es necesario también reforzar la limpieza, los equipos de rastreadores en dichos municipios y poner otro tipo de medidas atendiendo a dónde se están produciendo los rebrotes y los focos.



Los grupos han realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día de la próxima sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura.