Blanca Martín urge potenciar la detección precoz para luchar contra el cáncer de mama

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha destacado este lunes la importancia de seguir trabajando en la detección precoz para luchar contra el cáncer de mama.



En concreto, la máxima responsable del poder legislativo en la región ha realizado estas declaraciones durante el acto conmemorativo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama que ha acogido el Parlamento regional, y que ha contado también la presencia de miembros de la Mesa de la Cámara regional y diputados y diputadas de la institución, entre otras autoridades e integrantes de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx).



Así pues, la jefa del Legislativo extremeño ha asegurado que el objetivo de celebrar esta efeméride es crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles diagnósticos y tratamientos efectivos.



En este sentido, Martín ha apuntado que, aunque esta enfermedad afecta más a las mujeres, ello no quiere decir que no la sufran también los hombres, a la vez que ha asegurado que es "clave" la detección precoz no sólo en el ámbito de la salud, sino también en el personal para quitar la "coraza inicial" que se tiene ante esta "oscura noticia".



"Debemos perder el miedo a acudir a las revisiones periódicas", ha afirmado la presidenta de la Cámara regional, quien ha insistido en que no se puede temer al diagnóstico, ni a comunicar que se ha notado un cambio en el cuerpo, ni a pedir cita en el centro de salud porque el tiempo es "crucial" para enfrentarse a esta enfermedad.



TRABAJO DE LA AOEx



Asimismo, según informa la Asamblea en una nota de prensa, Martín ha valorado la labor que desarrolla la AOEx, tanto el ámbito psicológico y social, de sensibilización, de formación y de voluntariado como en lo relativo al apoyo que presta a las personas.



"Sois imprescindibles porque estáis al otro lado del teléfono para escuchar, para ayudar, para acompañar al paciente cuando ante una noticia tan importante en nuestra vida sabéis poner luz de igual a igual", ha añadido.



Igualmente, Martín ha recordado que la AOEx recibió por su trabajo la Medalla de Extremadura por ser también una muleta fundamental para recordar a los ciudadanos que sufren esta enfermedad que no están solos.



PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN



Por su parte, la presidenta de la AOEx, Isabel Roldán, ha agradecido el apoyo que siempre presta la Cámara regional, donde en su fachada principal se ha desplegado este lunes un lazo rosa, símbolo del apoyo a quienes padecen cáncer de mama.



A este respecto, ha subrayado que la prevención y la investigación son claves para luchar contra esta enfermedad, y ha adelantado que este año concluirá un estudio conjunto realizado con la Universidad de Extremadura sobre los efectos de que producen los tratamientos para combatir esta patología.



Durante el acto se ha leído también el manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), un documento que incide en la necesidad de priorizar "cómo recuperar los retrasos que se han originado en las pruebas diagnósticas, consultas presenciales cirugía no urgente y determinados tratamientos" como consecuencia de la Covid-19.



Así, aboga por dotar de más personal, presupuesto y medios al sistema sanitario, defiende el acceso equitativo a los programas de detección precoz y apuesta por la investigación y prevención para luchar contra esta enfermedad.