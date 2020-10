Liberación remanentes permitirá a Ayuntamientos y Diputaciones Extremadura 426,5 millones

Ep

La decisión del Gobierno de permitir a los ayuntamientos recurrir "sin límite" de sus remanentes de tesorería supondrá que los municipios, diputaciones y otros entes de la comunidad de Extremadura puedan disponer de 426,5 millones de euros.



Por provincias, 182,3 millones corresponde a las entidades locales de Cáceres y 244,2 a las de Badajoz, según se desprende de los cálculos realizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a los que ha tenido acceso Europa Press y que están actualizados hasta finales de septiembre de 2020.



Casi una quinta parte de la cantidad total de la comunidad corresponden a las diputaciones provinciales, que disponen de 88,5 millones de euros. En concreto, la Diputación de Badajoz dispone de 27,5 millones de euros, a los que hay que sumar 9 millones del Organismo Autónomo de Recaudación y 200.000 euros del Patronato de Tauromaquia y Turismo. Por su parte, la de Cáceres cuenta con 43,2 millones, a los que se suman otros 8,9 de su organismo de recaudación.



De los municipios más grandes de la región, el que más dinero acumula es Badajoz, con un total que ronda los 72 millones de euros, sumando los 62.8 del propio ayuntamiento, los 2,2 de la Fundación Municipal de Deportes, los 1,9 millones del Instituto Municipal de Servicios Sociales y los más de 4,5 millones de Ifeba.



Cáceres, por su parte, tiene algo más de 7 millones, de los que 6,1 son del consistorio y casi un millón más de sus organismos dependientes. Mérida, por su parte, cuenta con 11,1 millones; Plasencia, 3,8 millones; Don Benito, 9 millones; Villanueva de la Serena, 6 millones; y Navalmoral de la Mata, 11 millones. Cabe destacar que no aparecen datos de Almendralejo.



Hay localidades mucho más pequeñas que cuentan con reservas superiores a las de los grandes municipios. Destaca sobre todas ellas Romangordo, que con apenas 250 habitantes sus remanentes alcanzan superan los 7 millones de euros.



Otros pequeños municipios que resaltan en este sentido son Casas de Don Pedro (1.400 habitantes), con 3,5 millones; Esparragosa de Lares (925), con 2,1 millones; La Garrovilla (2.340), con 3,6 millones, Don Álvaro (800 habitantes) 1,1 millones; Puebla de Sancho Pérez (2.700), con 3,3 millones; Usagre (1.700), con 3,4 millones; Alcántara (1.500), con 3,4 millones; o Belvís de Monroy y El Gordo, que con 725 y 360 habitantes, respectivamente, rondan los 1,7 millones.



Sin embargo, aunque la mayoría de entidades arrojan remanentes positivos, hay municipios con saldos negativos. El peor dato lo tiene Puebla de Alcocer, con un balance de -2,1 millones de euros. También destacan Montijo (-1,1 millones); Moraleja y Arroyo de San Serván, que rondan los -750.000 euros; Cabeza del Buey, con -500.000 euros o Campanario, con -450.000 euros.



CASI 17.000 MILLONES EN TODA ESPAÑA



De esta forma, la decisión del Gobierno permitirá a las entidades locales españolas disponer de un total de 16.913,4 millones de euros que han almacenado las entidades locales hasta septiembre de este año.



De este modo, Cataluña (2.597,8 millones) encabeza la mayor cifra de los remanentes de tesorería que las entidades locales tienen depositados en los bancos, seguida por Canarias (2.125,2 millones), Comunidad Valenciana (1.676,8 millones) y la Comunidad de Madrid (1.356,8 millones).



A continuación se sitúan los entes locales de Galicia, con 1.285,1 millones de remanentes, Castilla y León (1.264,4 millones), País Vasco (1.226,6 millones), Baleares (850,9 millones), Castilla-La Mancha (638,1 millones), Aragón (628,8 millones), Extremadura (426,5 millones), Cantabria (275,4 millones), Asturias (242 millones), La Rioja (108,7 millones), Murcia (107,8 millones), Navarra (106,3 millones), Melilla (33,93 millones) y Ceuta (16,63 millones).



Entre las ciudades más grandes, la ciudad de Madrid, con 3,26 millones de habitantes, dispone de 1.043 millones de euros en remanentes positivos, que podrá disponer para reducir déficit, mientras que Barcelona, con 1,63 millones de habitantes, cuenta con 159,29 millones de euros en remanentes.



Otras ciudades destacadas son Valencia (50,12 millones de euros en remanentes), Málaga (78 millones), Palma (65,3 millones), Sevilla (6,23 millones), Valladolid (49,77 millones) o Zaragoza (30,6 millones), según los datos recogidos por Europa Press.



HACIENDA SUSPENDE LA REGLA DE GASTO 2020 Y 2021



El Ministerio de Hacienda anunció el miércoles la suspensión de las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021, lo que permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir "sin límite" de sus remanentes de tesorería en este año y el próximo.



Esto permitiría disponer de la parte restante de los 14.850 millones "indisponibles" de los municipios, diputaciones provinciales y consejos insulares de Baleares.



El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, celebró la "magnífica noticia" porque significa que unos 7.800 gobiernos locales, sobre los que hay remanentes, podrán dar salida a sus ahorros que rondan los 14.000 millones de euros entre este año y durante 2021.



La regla de gasto, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, restringía a los ayuntamientos el uso del superávit presupuestario, ya que solo permite a los consistorios destinar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios.



No obstante, insistió en que las negociaciones con el Gobierno continúan para llegar a un acuerdo que incluiría el fondo de 5.000 millones y el de transportes de hasta 400 millones que se incluiría en un acuerdo con el Gobierno para sustituir el decreto del Ejecutivo, que fue tumbado en el Congreso el pasado 10 de septiembre.



Según la agrupación, el reparto del fondo de 5.000 millones se haría en dos partes: el 60 por ciento, 3.000 millones, se realizarán siguiendo criterios de población, aunque no se descartan elementos correctores en base a despoblación o insularidad, y el resto, el 40%, 2.000 millones, servirían para movilizar los remanentes.



El asunto de los remanentes será uno de los puntos que se aborde este lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en el que la ministra de Hacienda detallará las tasas de referencia de déficit para que las distintas administraciones puedan elaborar sus presupuestos, sin una senda de estabilidad que obligue al cumplimiento de objetivos al haberse suspendido las reglas fiscales.