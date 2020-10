634 empresas se adhieren a la campaña de bonos turísticos de la provincia de Cáceres

Un total de 634 empresas turísticas de la provincia de Cáceres se ha acogido a la convocatoria de ayudas de bonos que ha emitido la Diputación de Cáceres en colaboración con la Junta de Extremadura para estimular la demanda y ayudar al sector a paliar las pérdidas provocadas por la pandemia de coronavirus.

En total, se dispone de 2,5 millones de euros, de los que la institución provincial aporta 1,5 millones y un millón más la Dirección General de Turismo.



Este dinero se ha puesto a disposición de los empresarios que podrán solicitar las ayudas hasta el 30 de noviembre y canjear los 20.000 bonos disponibles hasta el 31 de marzo de 2021. Se trata de un sistema de ahorro para los usuarios del 50% y, en el caso de los sanitarios, la oferta llega hasta el 75%, de manera que el resto hasta completar el coste lo aportan la diputación cacereña y el Gobierno extremeño.



Concretamente, se han establecido cuatro líneas de ayudas, de manera que para alojamientos turísticos hay una ayuda de 2.000 euros por establecimiento, y se han adherido 344 empresas.

Otros 223 alojamientos ofrecerán bonos solidarios a sanitarios, y en este caso recibirán por cada reserva 90 euros por noche, o 200 euros si es un alojamiento íntegro como una casa rural.



Las ayudas para empresas de actividades turísticas y guías se han estipulado en un máximo de 1.200 euros por empresas y se han asociado 41 negocios a la provincia. Finalmente, para paquetes turísticos organizados por agencias de viajes también se puede llegar hasta 1.200 euros y hay 26 agencias adheridas.



A través de estos bonos, se puede disfrutar de los alojamientos turísticos pero también de actividades como montar en globo o probar los productos de la tierra.



PLATAFORMA DE RESERVAS



Esta campaña de bonos viene aparejada a la creación de una nueva web denominada 'Descubrir Cáceres', a través de la cual se podrán realizar las reservas de 1.500 paquetes turísticos en las diferentes zonas de la provincia: Norte de Cáceres, Territorios Unesco y Tierras de Cáceres y Trujillo.



Al momento de hacer la reserva el cliente paga ya con el descuento y en la plataforma elige la actividad que quiera realizar o el establecimiento donde se quiera hospedar. Si no aparece en la web es porque no se ha adherido a la convocatoria, aunque más de la mitad de las empresas de la provincia lo han hecho.



La presentación de estas iniciativas ha tenido lugar este viernes en el Palacio de Carvajal de Cáceres con la presencia de empresarios del sector y las intervenciones del diputado de Reto Demográfico, Álvaro Sánchez Cotrina; la diputada provincial de Turismo, Patricia Valle, y el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín.



Martín ha recalcado que esta iniciativa "inédita" ha surgido después de escuchar las necesidades del sector turístico que podrá acceder a estas ayudas directas para paliar su situación, que se ha visto agravada por la pandemia y la caída de las reservas en sus establecimientos y, para que los clientes alarguen su estancia en una inicitiva única en el país.



Martín ha recalcado que "Extremadura está comprometida con las empresas y ofrece el paraiso de la provincia de Cáceres y sus productos turísticos a los extremeños, a los españoles, a los portugueses, a los franceses, para que vengan y descubran la naturaleza, la gastronomía y la historia".



El director general ha animado a los empresarios a "resistir" hasta la Semana Santa del próximo año y a ello quiere contribuir esta iniciativa de bonos que ofrece al cliente un descuento del 50% en establecimientos hoteleros y casas rurales para estancias de dos noches de cara a la campaña otoño-invierno.



En este sentido, ha pedido al Gobierno de España que se sume a esta iniciativa a nivel nacional para ayudar al sector como lo ha hecho Extremadura, pionera en esta iniciativa que no tenía precedentes y que ha creado la primera plataforma que centraliza la compra de los bonos.



El Director General ha subrayado que, "si no se recupera el turismo, que es un sector clave que aporta ya el 8,2% del PIB a la economía regional, no se recuperará la economía de la región y de España", afirmando que la crisis económica "va a durar unos años" por lo que será imprescindible la colaboración público-privada para ayudar al sector.



Por su parte, el diputado provincial Sánchez Cotrina ha reconocido que la puesta en marcha de los bonos ha tardado más de lo que se quisiera porque "es muy complejo sacar una plataforma de estas características".

Junto con ello, ha resaltado que la diputación cacereña ha sido la única administración pública de todo el país que tiene resuelta una convocatoria de este tipo en beneficio del sector turístico.



El diputado ha incidido en que hay mucha gente a la que la administración tiene que darle respuestas en función de sus reivindicaciones, por lo que también ha recalcado que se debe apostar por la colaboración pública-privada para "andar este camino duro que la pandemia ha puesto por delante".



Sánchez Cotrina no ha descartado la posibilidad de que se lance una segunda convocatoria de bonos turísticos en torno a la Semana Santa como herramienta de promoción "importante" de la provincia de Cáceres.