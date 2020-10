Vara cree que analizar los datos de paro en la situación actual conduciría a un "error"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que analizar los datos del desempleo en la situación actual, con muchos trabajadores aún afectados por los ERTE, conduciría a un "error", por lo que apuesta por seguir trabajando desde la concertación social y en la definición de los presupuestos de cara al año que viene, así como ha reclamado un "esfuerzo de gran magnitud" a la UE para que los fondos tengan un impacto en el marcado laboral "a corto plazo".



A preguntas para conocer su valoración respecto a los datos del desempleo, ha señalado que "si fuera un friki diría que es de los mejores datos de la serie histórica", dado que han aumentado el número de parados en menor medida que lo habitual para un mes de septiembre.



Sin embargo, ha señalado que son "malos", porque "siempre que sube el paro es malo", si bien ha advertido que "en estos momentos analizar los datos como los hemos analizado siempre conduce a error, porque mientras haya el porcentaje de trabajadores en ERTE sin saber lo que vaya a ocurrir el día de mañana, cualquier afirmación es desacertada".



Así, ha señalado que no se podrá evaluar los datos de desempleo "con cierta objetividad" hasta que no haya pasado la pandemia, porque los datos actuales "están condicionados por muchos factores".



"Lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, desde la concertación social trabajar para ir desarrollando la Agenda para la Reactivación, acertar muy bien los PGEx para 2021, y plantear desde el Gobierno de España a la UE una batería de proyectos de fondos europeos ordinarios y extraordinario" que deben suponer un "esfuerzo de gran magnitud" que "se tiene que notar en el corto plazo".



En este sentido, considera que hay que apostar por proyectos "altamente intensivos en mano de obra y en el crecimiento del PIB en el corto plazo". Para ello, es necesario "acertar" en la negociación del nuevo programa operativo, ha señalado Vara tras reconocer que el anterior "estaba bien negociado y era un buen plan", en referencia al acuerdo alcanzado por el anterior gobierno del PP.



No obstante, considera que "hay que mejorarlo en algunos aspectos", incorporando para ello "algunas medidas de aceleración de determinados cuestiones importantes", que sirvan, ha concretado, para terminar la red de recursos sanitarios de la región.