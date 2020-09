PSOE: El "dilema" de Cs es ser "oposición constructiva" o "gobernar con la ultraderecha"

Ep.

El PSOE de Extremadura ha señalado que tras la marcha del coordinador regional de Ciudadanos, Cayetano Polo, la pasada semana, ahora este partido tiene el "dilema" de continuar siendo una "oposición constructiva" como hasta ahora, o "gobernar con la ultraderecha" como hace la formación en Badajoz.



De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha deseado "toda la suerte del mundo" Cayetano Polo después de que la semana pasada anunciase su decisión de abandonar la política.



Así, y a pesar de sus diferencias, González ha definido a Cayetano Polo como una "persona dialogante que, en los peores momentos de esta pandemia se ha puesto al servicio de Extremadura y ha sido leal al gobierno desde una crítica y desde una oposición constructiva".



Ante esta situación, el portavoz socialista ha planteado que en estos momentos hace falta una oposición como la que intentó llevar a cabo Cayetano Polo con Ciudadanos en Extremadura, "constructiva y que dialogue".



Por eso, ha reiterado que tras la marcha de Polo, Ciudadanos tiene el "dilema" de intentar seguir siendo una oposición "constructiva que dialogaba" o, por otro lado, puede hacer lo que está haciendo en el Ayuntamiento de Badajoz, "y es gobernar con la ultraderecha, abrirle las puertas a la ultraderecha en Extremadura".



"Ese es el dilema que ahora tiene el nuevo Ciudadanos en Extremadura", ha reiterado el portavoz socialista, quien ha confiado en que sea "un Ciudadanos moderado, un partido que dialogue, un partido en el que pueda construir una alternativa", y no el mismo que es en el Ayuntamiento Badajoz, "donde aquello es el camarote de los hermanos Marx", "un apaño" y "donde permiten gobernar con la utraderecha".



"SOBRA CRISPACIÓN"



Por otra parte, y respecto a la situación actual en España, el portavoz socialista ha lamentado que en el país "sobra crispación, sobra enfrentamiento y falta coherencia, falta sensatez, falta sentido común que es el que están demandando todos los ciudadanos de este país" en el que "el enemigo" y "el único adversario no son los partidos políticos".



"El único adversario que, en este momento, tiene la sociedad española se llama coronavirus y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales, y bien haríamos todos los partidos políticos en intentar ponernos de acuerdo para luchar contra lo que nos está pidiendo la ciudadanía", ha señalado González, para quien estos últimos instan a luchar contra el coronavirus y contra sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas



A este respecto y en el "afán de diálogo" que desde el PSOE de Extremadura proponen, ha considerado que en España hay un problema "fundamentalmente con la oposición" y que, en el peor momento de la historia de este país y quizás mundial de los últimos 80 años, "en España sobra crispación y hace falta moderación y sensatez por parte de la oposición, fundamentalmente por el Partido Popular".



Para González, "no es normal que el principal partido de la oposición, el PP, utilice a toda una Comunidad Autónoma como es Madrid para que sirva de escudo y hacer oposición al Gobierno de España cuando lo que se están jugando son vidas humanas", algo que no pueden hacer los 'populares' "porque es deslealtad" y "se está jugando" con la salud de "miles" de ciudadanos en la comunidad madrileña.



EXTREMADURA A LA VANGUARDIA



Finalmente, el portavoz socialista también ha destacado como "fundamental" la oportunidad que ha dado Europa y que no se puede "desaprovechar" con los 140.000 millones de euros que van a venir de la Unión Europea para España "fundamentalmente para cambiar nuestro modelo productivo".



La Comunidad Autónoma de Extremadura "tiene que estar en la vanguardia de esos fondos europeos, porque tenemos una oportunidad única de cambiar el modelo de esta región", ha señalado González, quien ha avanzado que "al frente estará el PSOE de Extremadura para darle estabilidad a esta región y para darle futuro" a los extremeños.



Seguidamente, ha planteado que la manera de estar al frente de estos fondos es presentar proyectos "atractivos" en los próximos años, y que el PSOE tiene un programa electoral que, además, se concretó con el proyecto Impulsa Extremadura que, en su opinión, "conecta perfectamente" con las medidas que Europa está diciendo que hay que presentar en esos proyectos europeos.



Así, ha avanzado, muchos de los proyectos europeos que presentará Extremadura fundamentalmente vienen del programa electoral socialista y del citado proyecto Impulsa Extremadura, en el que el PSOE recogió lo que la sociedad civil les dijo hace un año, al tiempo que ha insistido en la "oportunidad histórica de poder implementar ese pacto que hizo el Partido Socialista con la sociedad civil a través de esos fondos europeos".



"Y eso es lo que vamos a intentar hacer, no desaprovechar esa oportunidad que nos dan los fondos porque tenemos una cosa fundamental que no tienen en otros sitios y es estabilidad política", ha insistido González, para quien en Extremadura se tiene "algo fundamental que es la estabilidad" y "hay que aprovecharlo en estos proyectos europeos" que dan la oportunidad de poder cambiar el modelo productivo de la región y asentarse en lo que algunos denominan "la quinta revolución industrial".