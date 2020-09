PSOE Extremadura invita a todos a sumarse a su proyecto de "estabilidad"

Ep

El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha insistido en que su partido sigue "abriendo la mano" a las formaciones de la oposición si quieren sumarse al proyecto de "estabilidad" y de "seguridad" para la comunidad que plantean los socialistas, y ha invitado en concreto al PP a dejarse de "chorradas" como, por ejemplo, sobre si los diputados tienen o no que llevar mascarillas en la Asamblea.



Así, el socialista ha subrayado que, reconociendo que se viven "momentos de incertidumbres", el PSOE "representa en Extremadura la estabilidad y la seguridad de un proyecto que dé estabilidad a esta región", a través de iniciativas como la Agenda para la Reactivación de la comunidad, a la que ha invitado a sumarse a los partidos de la oposición.



"Tenemos la Agenda para la Reactivación que aprobó la Junta de Extremadura con los agentes sociales y que se llevó a la Asamblea, y esa es nuestra hoja de ruta para los próximos meses", ha espetado González, quien ha incidido también en que para desarrollar esa Agenda de Reactivación "es necesario contar con recursos económicos".



Al respecto, ha incidido en que el "mejor" de los recursos económicos es la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que "además también permitan que los 140.000 millones de euros que van a venir de Europa se implementen en esa hoja de ruta que tiene Extremadura".



De este modo, se ha pronunciado Juan Antonio González en declaraciones a los medios con motivo de la Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura celebrada esta tarde en Mérida, y en cuya reunión ha analizado "fundamentalmente los meses que quedan por venir" y que "van a ser duros, porque el coronavirus, la pandemia está ahí".



En el encuentro, el PSOE extremeño también ha analizado la situación económica con la que se va a enfrentar la comunidad autónoma "en los próximos meses".



MASCARILLAS EN LA ASAMBLEA



Así, ha indicado que los partidos de la oposición tienen "dos opciones: o apoyar al Gobierno (regional), o sumarse a ese proyecto que el PSOE lanza a todos los extremeños, o por el contrario estar en las ocurrencias" como ocurrió este pasado jueves en la Asamblea de Extremadura cuando el PP trató de reclamar la retirada de las mascarillas por parte de los diputados cuando intervienen en la tribuna de la Cámara regional.



"No puede ser que para el principal partido de Extremadura en la oposición, el PP, lo más importante sea si un diputado lleva o no lleva mascarilla en el hemiciclo", ha lamentado al respecto Juan Antonio González, quien se ha preguntado "¿a qué estamos jugando?"



"Con todos los problemas que hay en este país, con todos los problemas que hay en Extremadura no puede ser que el PP su única preocupación sea si un diputado lleva mascarilla o no la lleva", ha subrayado el portavoz socialista, quien ha insistido a los 'populares' en que "los diputados claro que tienen que llevar mascarilla como la lleva cualquier trabajador, como la están llevando los profesores, los sanitarios, los albañiles, todo el mundo".



Además, ha defendido que sobre el uso de mascarillas "tiene que dar ejemplo el PP", tras lo cual ha apuntado que los 'populares' "tienen dos opciones, o estar a la altura de las circunstancias o estar a las chorradas y estar a las bobadas y a lo que en esta región no le interesa a nadie".