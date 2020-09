Vergeles: Mayoría de los brotes están vinculados a reuniones familiares y ocio sin control

Rd./Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha advertido este jueves de que se está produciendo una "inexplicable relajación de las medidas de prevención y protección" frente al Covid-19 en las reuniones familiares, así como en fiestas no controladas.

Así pues, ha mostrado su preocupación por que la incidencia acumulada del coronavirus en la región "sigue subiendo". Y es que según los datos facilitados por Vergeles, en la Comunidad Autónoma la incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes es de 216 casos mientras que la media del país se sitúa en 256, lo que hace que Extremadura sea una de las regiones con incidencia acumulada más baja.

No obstante, el titular extremeño de Sanidad ha matizado que “la incidencia acumulada sigue creciendo", por lo que "no hemos alcanzado el pico”.

Mientras tanto, la ocupación de camas hospitalarias por enfermos de COVID-19 se sitúa en el cuatro por ciento en la región frente al 8,5 por ciento de la media del país, por lo que “la presión asistencial, de momento, es soportable”, ha indicado Vergeles.

A su vez, en todo el periodo se han realizado 153.191 PCR; unas 1.500 de media diaria. Igualmente, la tasa de PCR por 100.000 habitantes se sitúa en 123, por encima de la media de España que es de 113 PCR por cada 100.000 habitantes.

Todos estos datos dan una muestra del “esfuerzo ingente que se está realizando pero también de la seguridad para la detección precoz de los casos y del seguimiento de los contactos estrechos”, ha aseverado Vergeles.

Igualmente, de las PCR que se realizan, el 11 por ciento son positivas frente al 13 por ciento de la media del país; el cinco por ciento de los que tienen PCR positiva necesitan ingreso hospitalario; y el 0,62 por ciento requieren ingreso en UCI. La tasa de letalidad se sitúa en el 0,51 por ciento en la región.

En Extremadura en estos momentos hay 3.001 casos activos y 9.151 contactos en seguimiento. El 58 por ciento de los contagios que se detectan son asintomáticos, y la edad media ha bajado hasta los 43 años desde los 62 en los que se situaba durante la primera oleada.

Durante el periodo de nueva normalidad se han detectado 24.852 casos sospechosos; se han descartado 21.961; se han dado 5.911 altas y se ha seguido a 17.112 contactos. 74 sanitarios se han contagiado en este periodo, una cifra inferior a la registrada durante la primera oleada.

En total desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 en Extremadura han fallecido por esta causa 540 personas, según informa la Junta en una nota de prensa.

Además, el vicepresidente segundo ha informado que se está estudiando la adopción de medidas excepcionales, que deben ser ratificadas por la autoridad judicial, en Berlanga, Campillo de Llerena, Valdehornillos, Saucedilla y Torremejía.

En la actualidad hay 11 centros residenciales con algún residente contagiado por coronavirus (cinco de ellas están en el área de salud de Cáceres; uno en la de Coria; uno en la de Don Benito-Villanueva; dos en la de Llerena-Zafra y dos en la de Mérida) y se ha evitado que la infección llegue a 25 residencias por realizar la PCR a los trabajadores que regresaban de vacaciones o a los que se ha contratado recientemente.

REUNIONES FAMILIARES Y FIESTAS

Ante esta situación, el titular extremeño de Sanidad ha alertado de que la mayoría de los contagios se producen en reuniones familiares, donde hay una "inexplicable relajación de las medidas de prevención y protección", así como en el "ocio no controlado", como son fiestas privadas en las que no se cumplen las medidas de seguridad, consumo de alcohol en la calle o reuniones de amigos.



Una situación que "están generado un porcentaje nada desdeñable de los contagios que se están produciendo", que el consejero de Sanidad ha calculado que el ocio no controlado representa entre el 40 y el 50 por ciento de los brotes que existen actualmente en Extremadura, mientras que los familiares son el origen del 30 por ciento de los brotes.



Por ello, Vergeles ha realizado un llamamiento a la población para que aquellas personas que estén pendientes de hacerse una PCR o ya se la hayan hecho y estén esperando los resultados, que "guarden el aislamiento que le indique los rastreadores del sistema sanitario".



Así, el titular extremeño de Sanidad ha reiterado que "cuando a uno lo llaman para que se haga la PCR tiene que estar en aislamiento hasta que le den el resultado de la PCR", por lo que ha pedido a estas personas que "no acudan a los colegios ni a los centros de trabajo", ya que se trata de una conducta que "no es generalizada por tampoco es infrecuente", ha sentenciado.