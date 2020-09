Monago insiste en que la comisión parlamentaria sobre Covid sea retransmitida en abierto

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha insistido en su petición de que la comisión parlamentaria sobre la situación del Covid-19 en la región se retransmita en abierto, para que así pueda existir mayor transparencia en la gestión de esta temática por parte de la Junta.



Así pues, el dirigente 'popular' ha pedido Junta que "abandone la opacidad" e "informe con transparencia" tras la publicación de dos recientes estudios que certifican que la región es "la menos transparente y que menos información ofrece sobre la pandemia" del Covid.



En este sentido, el líder de los 'populares' extremeños ha afirmado que "durante la pandemia, la transparencia ha brillado por su ausencia" señalando que "no sólo" se refiere a la ocultación del número de fallecidos, que "ha trascendido dentro y fuera de nuestras fronteras", sino que así lo certifican dos recientes estudios publicados sobre la información que ofrecen los distintos gobiernos autonómicos y en los que Extremadura se encuentra a la cola del ránking de comunidades autónomas.



De este modo, según Newtral, Extremadura no cumple "ninguno" de los nueve indicadores que toma en consideración como el número de rastreadores que ha contratado la región, el dato actualizado de los test ni la situación en hospitales ni residencias de mayores, por citar algunos ejemplos. Todo lo contrario que comunidades como Castilla y León, que "cumple con todos los indicadores", asevera el 'popular'.



También se ha referido al informe publicado por Dyntra, una plataforma web que mide la transparencia de las organizaciones y gobiernos, en el que, ha asegurado, "la situación de Extremadura es aún más sangrante".



Igualmente, Monago ha manifestado que en dicho informe se recoge que Extremadura "sólo cumple uno de los 40 parámetros que mide", lo que significa apenas un 2,5 por ciento del índice de transparencia, diez puntos por debajo de Baleares, la penúltima en dicho ránking, según informa en una nota de prensa el PP regional.



Así, Monago ha señalado que seis meses después de que se declarara oficialmente la pandemia "no existe transparencia ni en información sobre los recursos sanitarios, ni en acciones para paliar los efectos del Covid ni en la gestión económica. Sólo hay trabas y más trabas" tal y como recoge Dyntra.



Por todo ello, el presidente del PP extremeño ha pedido a la Junta que informe con transparencia y "qué mejor manera de hacerlo" que permitiendo que la comisión parlamentaria sobre la situación del Covid que se celebra el próximo viernes "pueda ser retransmitida" como ya ha reiterado en varias ocasiones.

"Eso sí sería una apuesta por la transparencia que tanto nos reclaman", ha sentenciado.