El PSOE ve a PP y Unidas por Extremadura sin "escrúpulos" por meter "miedo" a los padres

El portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, ha reprochado a PP y Unidas por Extremadura que "metieran miedo a los padres" la pasada semana ante el inicio del curso escolar en la región por el coronavirus, y ha considerado que esta actitud de ambos partidos de la oposición evidencia que ambas formaciones no tienen "escrúpulos".



Así, y tras afirmar que "va a haber complicaciones" en el curso educativo por el Covid-19 pero que en todo caso en el PSOE regional están "seguros de que tener una escuela presencial es infinitamente más positivo para los hijos e hijas que no tenerla", ha recalcado que "hay que convivir con el coronavirus", y ha considerado que "no es ético" y "no es serio" el planteamiento que PP y Unidos por Extremadura lanzaron públicamente la pasada semana antes incluso del inicio de las clases en la comunidad.



"Ojalá haya una vacuna cuanto antes, pero es necesario desde nuestro punto de vista que la escuela sea presencial", ha incidido González, quien ha reprochado a Unidas por Extremadura y PP su "respuesta" ante el Covid y el inicio de las clases. "No es ético, no es serio, es de no tener escrúpulos ninguno que tanto Unidas por Extremadura como el PP un día antes de que se iniciara el curso escolar en Extremadura metieran miedo a los padres y a las madres de esta región", ha afirmado el portavoz socialista.



En este sentido, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha considerado que "esos dos partidos en Extremadura no están a la altura del momento histórico y del momento tan complicado sanitariamente que vivimos", puesto que "en vez de lanzar mensajes positivos o de intentar ayudar a la administración pública se dedican a infundir falsas acusaciones y a meter el miedo en el cuerpo a los padres y a las madres de esta región", ha criticado.



Así, ha indicado que "cuando algún día acabe la pandemia" se evaluará lo que cada partido político "ha hecho", y se descubrirá, ha dicho, cómo algunos partidos políticos en la oposición en Extremadura "con este tipo de declaraciones no están a la altura que el momento histórico les está exigiendo".



"Por lo tanto, ni nos parece ético, ni nos parece moral y nos parece de partidos con muy pocos escrúpulos las declaraciones que tanto Unidas por Extremadura como el PP hicieron en el inicio de algo tan importante y tan sensible este año como era el curso escolar", ha lamentado Juan Antonio González.



INCIDENCIAS NO ASOCIADAS AL CURSO ESCOLAR



Sobre el curso escolar iniciado la pasada semana en Extremadura, el portavoz del PSOE autonómico ha dicho que "es verdad que ha habido alguna incidencia, no asociada a ese curso escolar, como por ejemplo algunas aulas que hoy han sido cerradas que no están asociadas a ese curso escolar", pero "en líneas generales el inicio del curso escolar en Extremadura no ha tenido grandes incidencias".



Ha agradecido así el "enorme esfuerzo" que toda la comunidad educativa está haciendo en Extremadura, en concreto, del personal docente y no docente y también de los padres y madres y "la ilusión con la que los hijos van cada día al colegio".



"Sabemos que va a haber complicaciones pero estamos seguros de que tener una escuela presencial es infinitamente más positivo para nuestros hijos y para nuestras hijas que no tenerla", ha espetado, porque "hay que convivir con el coronavirus". "Ojalá haya una vacuna cuanto antes, pero es necesario desde nuestro punto de vista que la escuela sea presencial", ha recalcado.



LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA



Por otra parte, Juan Antonio González ha exigido en nombre del PSOE extremeño implicación para seguir combatiendo la violencia machista "porque es otra pandemia que afecta a miles de mujeres que mueren todos los años no solamente en España sino en todo el mundo".



Así, ha defendido que en estos momentos en los que "la atención y todo el esfuerzo está puesto en derrotar al coronavirus" bien se haría a su juicio también en "poner todos los esfuerzos en seguir combatiendo la lacra de la violencia machista".



"Es verdad que en estos momentos todos los esfuerzos de las instituciones, de la sociedad están en enfrentarnos al principal peligro que tenemos, que es la pandemia y el coronavirus, pero bien haríamos también en no olvidar que existe otra pandemia que está matando a miles de mujeres en todo el mundo y que es la violencia machista", ha espetado al hilo de la macroencuesta del CIS conocida hace unos días sobre violencia hacia las mujeres, y cuyos datos "preocupan mucho" al PSOE de Extremadura porque "la violencia machista no cesa", ha dicho González.