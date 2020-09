Unidas Por Extremadura asegura que la vuelta al colegio "no ha comenzado con normalidad"

Unidas Por Extremadura considera que el curso escolar no ha comenzado con normalidad, según ha afirmado este viernes el diputado Joaquín Macías que ha visitado el CEIP Gabriel y Galán de Cáceres, un centro educativo al que ayer solo acudieron 4 alumnos y hoy la asistencia a clase "ha vuelto a ser muy escasa".



"Este centro demuestra que el curso no ha comenzado con normalidad porque la Consejería conocía el positivo del docente desde principios de septiembre y a día 11 no ha tomado ningún tipo de medida", ha dicho Macías.



Por ello, ha pedido a la Consejería de Educación que realice pruebas de la Covid a los docentes, al igual que se les ha hecho a los trabajadores y a los diputados de la Asamblea a la vuelta del verano.

El diputado ha insistido además que esas pruebas deberían realizarse de manera periódica para el profesorado y el resto del personal de los centros educativos, según informa la formación morada en una nota de prensa.



FALTA DE PLANIFICACIÓN



En cuanto a la valoración general del inicio del curso escolar, Macías ha criticado "la improvisación, la falta de planificación y la falta de voluntad por parte de la Junta para garantizar una vuelta segura a las aulas".

Así, ha denunciado que no se han bajado las ratios, ya que hay "numerosas aulas" de primaria que tienen 26 alumnos por aula y otras de secundaria, bachillerato y FP que tienen 32 alumnos, según el diputado.



También ha asegurado que no se han realizado todos los llamamientos de docentes, y que por tanto se ha empezado el curso escolar con falta de profesorado en muchos centros.

"Estamos muy preocupados por la falta de docentes en las listas de interinidades, ya que algunas especialidades están ya agotadas", ha dicho, lo que significa que "no se van a poder cubrir las sustituciones".



Macías ha reclamado también a la Consejería un esfuerzo con el personal que atiende a los alumnos y alumnas con necesidades especiales, "porque nos estamos encontrando que precisamente este año, en vez de reforzarlos, hay profesionales que tienen que atender a alumnos y alumnas de dos centros diferentes".



"Pedimos también un incremento en los efectivos de limpieza porque hemos constatado que en algunos municipios son insuficientes, y por ejemplo, en uno de ellos solo tienen a una persona para limpiar y desinfectar tres colegios", ha recalcado el diputado que añade que "a día de hoy no están diseñadas las aulas matinales ni los comedores escolares, que comienzan el próximo lunes".



Por todo ello, Macías pide a la Consejería de Educación que revise "minuciosamente" la situación de los centros educativos de Extremadura y cumpla los planes de actuación establecidos, aumentando para ello las plantillas del profesorado y del personal no docente, concluye la formación.