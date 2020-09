Unidas por Extremadura pide a Vara bajar las ratios a 15 alumnos ante la vuelta al cole

El grupo Unidas por Extremadura en la Asamblea ha reclamado al socialista Guillermo Fernández Vara que la Junta baje las ratios en las aulas de la región a 15 alumnos, así como que también realice pruebas PCR sobre coronavirus a todo el personal de los centros educativos cada 15 días "para garantizar la seguridad en las aulas".



Así pues, y tras afirmar que "la vuelta a las aulas en Extremadura está llena de incertidumbre, descoordinación y de mentiras", la coordinadora regional de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado la "inacción" y la "pésima gestión" de la Consejería de Educación en el inicio del curso escolar.



De este modo lo ha planteado este miércoles en una rueda de prensa convocada en la nueva sede de Podemos en Mérida, y en la que ha dado a conocer el contenido de una propuesta de impulso para garantizar la seguridad en las aulas que Unidas Por Extremadura ha registrado en la Asamblea, y que se debatirá, con toda probabilidad en el pleno del próximo 17 de septiembre.



A este respecto, De Miguel ha explicado que esta vuelta a las aulas está "llena de incertidumbre y descoordinación" porque en la Junta "han tenido seis meses para articular una vuelta segura, y por ejemplo hay centros a los que se les está informando a escasas horas del inicio de curso de que van a tener más docentes, y por lo tanto tienen que habilitar nuevos espacios".



Asimismo, también ha puesto en cuestión que las aulas matinales y los comedores escolares no comiencen este jueves, que es cuando comienza el curso escolar.



"Pero esta vuelta a las aulas también está llena de mentiras porque la bajada de ratios a 20 alumnos por aula que tanto ha cacareado el gobierno del señor Vara es falsa", ha aseverado. De hecho, De Miguel ha señalado que habrá aulas en Extremadura con más de 25 niños y niñas, según informa en una nota de prensa Unidas por Extremadura.

PRUEBAS PCR



Además, y en referencia a las declaraciones este pasado martes por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en las que se negó, en una entrevista en Canal Extremadura Radio, a realizar pruebas PCR al personal docente porque "generaría una falsa sensación de seguridad", la coordinadora regional de Podemos Extremadura ha asegurado que no entiende estas manifestaciones cuando sí que se están realizando, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras de las residencias de mayores o a los trabajadores de la Asamblea.



De Miguel además ha ido más allá y ha solicitado al Ejecutivo regional de Fernández Vara que realice PCR a todo el personal de los centros educativos cada 15 días "para garantizar la seguridad en nuestras aulas".



Por otro lado, la líder de Podemos Extremadura ha cuestionado que la Junta de Extremadura no haya informado, además, según ha indicado a los equipos directivos, al personal docente y a la comunidad educativa de cómo iba a ser esta vuelta al cole.



"Sin embargo, otras comunidades autónomas sí que lo han hecho, como por ejemplo la Comunidad Valenciana que a día 10 de agosto ya contaba con un plan consensuado con toda la comunidad educativa para una vuelta a las aulas segura", ha añadido.



Así, ha asegurado que el Ejecutivo extremeño está "paralizado", porque "era de cajón que había que contratar a más docentes, era una medida de sentido común para poder garantizar la seguridad en las aulas, una cuestión que le ha costado comprender meses al señor Vara".



"Estamos muy cansadas de que el gobierno socialista extremeño se esconda detrás de la unidad de acción o de lo que diga Madrid para justificar su parálisis", ha señalado.



PROPUESTA DE IMPULSO



Por último, De Miguel ha desgranado la propuesta de impulso para garantizar la seguridad en las aulas que Unidas Por Extremadura ha registrado en la Asamblea, y que se debatirá, con toda probabilidad en el pleno del próximo 17 de septiembre.



En esa propuesta se contempla que el fondo Covid para Educación, que en la región es de 43 millones de euros, se destine a la contratación de más docentes y también de más personal en los centros educativos "para que las nuevas medidas de seguridad no recaigan en las espaldas de los equipos directivos y los profesores".



Finalmente, Unidas por Extremadura solicita una bajada de ratios a 15 alumnos por aula, que se incorpore en los centros educativos a personal sanitario, para coordinar todas las medidas sanitarias, y un plan, dotado de recursos, para gestionar la "necesaria" conciliación familiar cuando se establezcan confinamientos.