Curso arrancará online en Talayuela, Valencia de las Torres, Llera, Alía y La Barquilla

Los escolares de las localidades de Talayuela, Valencia de las Torres, Llera, Alía y finca La Barquilla comenzarán el curso escolar este jueves, 10 de septiembre, en la modalidad online.



Además, tanto al personal docente como no docente que resida en estas localidades y trabaje en otros lugares diferentes, se les realizará una PCR, de tal forma que si es negativa, tendrán que solicitar un salvoconducto que les permita desplazarse a sus lugares de trabajo.



En concreto, esta situación afecta a un total de 1.320 alumnos, de los que 31 son de Alía; 5 de La Barquilla; 41 de Valencia de las Torres; 102 de Llera, y 1.141 de Talayuela.



Así lo ha anunciado el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, añadiendo que los directores de los centros educativos de estas localidades extremeñas ya han sido informados de que las clases darán comienzo en modalidad a distancia.



Por su parte, en el caso de la localidad pacense de Villarta de los Montes, Amaya ha explicado que los 16 alumnos del Centro Rural Agrupado se han sometido a dos PCR, y se les realizarán también test rápidos "para que el día 10 se puedan incorporar a su escuela de manera presencial".



PRUEBAS PCR A PROFESORES



En ese sentido, y respecto a la posibilidad de realizar pruebas PCR a los profesores, el secretario general de Educación ha recordado que "Sanidad está practicando PCR a todos los posibles casos sospechosos o estrechos" con un positivo de coronavirus.



En cualquier caso, si un profesional no es contacto estrecho de un positivo, también se van a realizar pruebas PCR a todos los docentes residentes en localidades que tengan una inicidencia de coronavirus mayor.



Pero, "no es descartable que en unas semanas se puedan anunciar más medidas al respecto", pero hasta el momento ha considerado que "la coordinación está dando sus frutos, y estamos en la dirección correcta".