Vara no cree que, de la Conferencia de Presidentes, salga reparto fondos europeos

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que no cree que de la Conferencia de Presidentes vaya a salir un reparto del fondo de recuperación europeo que recibirá España y que alcanza los 140.000 millones de euros.

Para Fernández Vara, lo que debe salir de este encuentro que se celebra este viernes en La Rioja es una disponibilidad por parte de todos para poder ejecutar en la "mejor medida posible" esos fondos.

Además, ha dicho que el "problema de los fondos" es que España tiene que tener en los próximos meses preparado un "abanico de proyectos", pero en estos momentos "no hay proyectos suficientes como para ejecutar", por lo que ha considerado que hay que ponerse "manos a la obra todos" para que cuando llegue el momento se puedan ejecutar "en las mejores condiciones posibles" dichos fondos.

Como ha sostenido Vara, la reunión de la Conferencia de Presidentes autonómicos, que tendrá lugar este viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja), tiene una "enorme importancia y trascendencia", ya que después de algo que "ha funcionado bien", que han sido las 14 reuniones anteriores durante la pandemia, "bien se haría en continuar con ello".



"Deberíamos garantizar por encima de todo la cooperación, garantizar la colaboración entre todos. Si hay algo que los españoles en estos momentos no van a entender es que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas que tenemos que hacer", ha asegurado.



De esta forma, el presidente extremeño ha dicho que no se trata "de quién hace más cosas" en su territorio sino de hacer "las mismas cosas o cosas parecidas", ya que los virus y las bacterias "no conocen de estatutos de autonomía", ha apuntado.



Por ello, Fernández Vara ha abogado por hacer una "apuesta en común" para analizar, como país y en base a un marco competencial "que es el que es", si se es capaz de hacer cosas parecidas, ya que "no hay que inventar nada".



"Lo que hay que aplicar es sentido común, regular muy bien aspectos esenciales, como el lavado de manos, el uso de las mascarillas y las distancias, establecer guías, establecer protocolos, como los que se están llevando a cabo permanentemente desde el minuto uno, y ser conscientes de que el virus está circulando", ha dicho.



En esta línea, ha invitado a no pensar que en unos territorios hay gente que "está haciendo las cosas unos mejor que otros" en relación a la gestión de la pandemia, ya que se están haciendo las cosas "lo mejor que se puede y se sabe".



Por ello, y en este contexto, Fernández Vara ha pedido a la Unión Europea que sea consciente de que "aquí no hay una foto fija" y que la situación cambia por días.



Así, ha considerado necesario tener la "maquinaria muy engrasada" para poder localizar a los contactos de los positivos o hacer PCR en las primeras 24 horas, al tiempo que ha indicado que no hay que tener prisa por contar con la vacuna contra la Covid-19, ya que todo lo que sea correr "puede ser contraproducente".



Asimismo, Fernández ha indicado que también hay que plantear cómo tener la "máxima prudencia" para que se pueda sostener un sistema económico sin que ese sostenimiento ponga en riesgo la salud de las personas.



"Digámoslo bien alto y bien claro, la gente que se está contagiando no lo está haciendo por ir a comprar al comercio, a la tienda o al supermercado o por ir a un espectáculo público, la mayor parte de los contagios se están produciendo en el ocio, en el ocio nocturno y en el ocio nocturno no controlado, y está habiendo también casos que son importados", ha dicho.