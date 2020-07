El paro baja en 15.000 personas en segundo trimestre en Extremadura, hasta los 101.000

Rd./Ep.

El número de parados en Extremadura durante el segundo trimestre de 2020 ha bajado un 12,9% respecto al trimestre anterior, representando en términos absolutos 15.000 desempleados menos en la Comunidad Autónoma, llegando hasta la cifra total de 101.000.

En concreto, el número de activos baja en 19.500 personas respecto al trimestre anterior y en 24.100 personas respecto al mismo trimestre de 2019; siendo la tasa de actividad del 52,86%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sobre el mismo trimestre del año anterior el número de desempleados se reduce un 0,5%. La cifra de desempleados disminuye en 560 personas en los últimos 12 meses. Además, la tasa de paro en la Comunidad Autónoma alcanza el 21,39%.

Igualmente, el análisis de la tasa de paro atendiendo al sexo indica que son las mujeres quienes registran una tasa de paro mayor, llegando al 25,64%, frente al 17,83% de los varones.

Por provincias, la tasa de paro en Badajoz fue del 21,54% y en la provincia de Cáceres del 21,14%. Considerando además el sexo, se alcanzan las mayores tasas de paro en las mujeres, siendo en este trimestre la tasa de paro de las mujeres en la provincia de Badajoz la más elevada (26,03%).

Igualmente, el número de ocupados disminuye en la CC.AA en 4.500 personas respecto al trimestre anterior, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, la ocupación bajó en 23.500 personas en Extremadura con relación al mismo trimestre de 2019, un 5,96% menos en tasa anual.

Por último, el número de activos baja en 19.500 personas respecto al trimestre anterior y en 24.100 personas respecto al mismo trimestre de 2019, siendo la tasa de actividad del 52,86%, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, paro subió en 55.000 personas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 1,6% más que en el trimestre anterior, y la ocupación disminuyó en 1.074.000 puestos de trabajo (-5,4%), acusando así el impacto de la crisis sanitaria y del estado de alarma, que afectó prácticamente a todo el periodo de abril-junio.



El dato de paro registrado durante estos tres meses es el peor en un segundo trimestre desde 2012, cuando el desempleo subió en 63.100 personas, mientras que el descenso de la ocupación ha superado todos los registros de la crisis de 2008.



Al finalizar junio, el número total de parados se situó en 3.368.000, y el número de ocupados, en 18.607.200 personas, en tanto que la tasa de paro escaló nueve décimas, hasta el 15,3%, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística, que destaca que la EPA del segundo trimestre continúa reflejando la situación creada por la pandemia del coronavirus.



Estadística recuerda que ese más de un millón de empleos perdidos entre abril y junio no se incluye a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) de suspensión de contrato, ya que la metodología EPA los considera ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a tres meses.



En cambio, señala el INE, la suspensión o la reducción de jornada de los trabajadores afectados por un ERTE, junto con la influencia de otros tipos de ausencias al trabajo, sí ha tenido reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas, que han disminuido un 22,5% respecto al primer trimestre del año.



Con ello, el número de ocupados que efectivamente trabajó entre los meses de abril y junio fue de 13.901.000 personas, el equivalente a poco más de un tercio de la población de 16 y más años.



En cuanto al aumento del paro en 55.000 personas entre abril y junio, el INE señala que no todos los que perdieron su empleo en este periodo pasaron a clasificarse como parados, pues una parte considerable pasaron a considerarse inactivos.



Esto explica el significativo aumento de los inactivos durante el segundo trimestre (1.062.800 personas más).



Este incremento de la inactividad se debe fundamentalmente a que el confinamiento y el cierre de empresas impidió a 1.628.500 personas buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar. "Por ello, no han podido cumplir todas las condiciones que la definición OIT exige para ser clasificado como parado y han quedado clasificados como inactivos", precisa Estadística.

Así, y en términos desestacionalizados, la ocupación registró un descenso trimestral del 6,7%, la mayor caída de la serie, en tanto que el paro subió algo más de un 6%. No subía tanto desde principios de 2009.

LA CAÍDA DE LA ACTIVIDAD TAMBIÉN MARCA RÉCORD

Por su parte, la tasa de actividad bajó más de 2,6 puntos en el segundo trimestre, hasta el 55,54%, la menor desde el primer trimestre de 2003, tras registrar el número de activos un descenso histórico de 1.019.000 personas (-4,4% respecto al trimestre anterior).

De esta forma, el número de activos, 21.975.200, marcó mínimos de 14 años. Según los datos de la EPA del segundo trimestre, el número de asalariados se redujo en el segundo trimestre en 1.033.300 personas (-6,3%), de los que 671.900 tenían un contrato temporal (-16,2%) y 361.900 un contrato indefinido (-2,9%).

La destrucción de empleo registrada entre abril y junio se concentró en el sector privado, que perdió 1.052.000 empleos (-6,4%), su mayor descenso de la serie, en tanto que el sector público registró 22.000 puestos de trabajo menos, un 0,7% menos respecto al trimestre anterior.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 711.900 personas entre abril y junio (-4,2%), mientras que los asalariados a tiempo parcial bajaron en 362.100 (-12,7%).

137.000 PARADOS MÁS EN EL ÚLTIMO AÑO

En el último año, el paro ha aumentado en 137.300 personas, un 4,2%, lo que supone el mayor repunte interanual desde el segundo trimestre de 2013.

Asimismo, en los últimos doce meses se han destruido 1.197.700 empleos (-6,05%). Esta tasa de decrecimiento interanual de la ocupación es la más abultada desde el tercer trimestre de 2009.