Unidas Por Extremadura basa la reconstrucción en mejorar los servicios públicos

VARA "NO TIENE UN PROYECTO DE REGIÓN"

Ep.

Tras escuchar la intervención del presidente de la Junta, la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura en su turno de réplica ha sostenido que el Gobierno regional presidido por Fernández Vara "no tiene un proyecto de región" para el 98 por ciento de la población extremeña y "quiere que siga siendo un patio recreo para los ricos".

"Por el grado de virulencia con el que usted me contesta creo que ya me autonombro líder de la oposición en esta Asamblea porque usted se pone muy nervioso conmigo, mucho, todo lo que sea discrepancia usted lo entiende como confrontación, ataque personal", ha señalado, para negarlo y reconocer que tiene "muchos defectos" pero que uno "no es el de callarme las cosas".

Seguidamente, ha insistido en que este pasado martes vio a Vara en su intervención "agotado" y que no fue la única dado que "fue un comentario generalizado" que "estaba como derrotado" al acabar su discurso diciendo: "aquí no ha habido ganadores, aquí todos hemos perdido".

De esta manera, ha defendido que "claro" que tiene modelo de región pero que "no coincide en muchas cosas con el suyo", que no quiere una Extremadura a la que vengan las empresas "a saquear nuestros recursos y se los lleven crudo" y que, cuando habla de fiscalidad, no dice que suba los impuestos a la clase trabajadora, profesores o médicos, sino de figuras impositivas "para gravar a esas empresas que llevan años haciendo beneficio en Extremadura y se lo están llevando crudo".

Así, ha lamentado que se está "alicatando" la región de placas solares y ha preguntado a Vara qué beneficios se tiene de ello, como también está apoyando un modelo basado en el "gran oligopolio eléctrico de nuevo con todos nuestros recursos", al tiempo que ha abogado por el autoconsumo y por "derivar" el modelo energético de la región a otro "más justo y más democrático".

Ha cuestionado a Vara además si no se debe poner un impuesto a aquellas empresas eléctricas "que se están haciendo de oro con nuestros pantanos", ni hacer una imposición fiscal a estos fondos de inversiones que acuden a Extremadura "a acaparar nuestro agua y nuestro suelo" y que "están expulsando a los agricultores de sus tierras".

"Ustedes no venden a precio de saldo Extremadura, ustedes la regalan", ha lamentado De Miguel, que ha defendido su propuesta de una empresa pública de energía.

Respecto a la Agenda para la Reactivación de Extremadura, De Miguel ha señalado que no cuestiona a los agentes sociales con los que se ha firmado, pero que Extremadura "es mucho más" y cuenta con otras organizaciones, colegios profesionales, agrarios o educativos, en relación a los cuales ha preguntado a Vara cuándo se va a sentar con estos otros colectivos para plantear una agenda de reconstrucción que tenga en cuenta la participación ciudadana.