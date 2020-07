Monago propone un régimen fiscal especial como última oportunidad para salvar Extremadura

LAMENTA QUE VARA "TIENE PÁNICO A SÁNCHEZ"

Ep.

En su turno de réplica durante el Debate sobre el Estado de la Región al presidente de la Junta tras descartar éste su propuesta de pedir un régimen fiscal especial para Extremadura ante la situación generada en la región, José Antonio Monago ha lamentado que Guillermo Fernández Vara "tiene pánico" a Pedro Sánchez, por eso "no pide, no tiene influencia y no le molesta", por lo que "a Extremadura no llega nada".

Ante esta situación, el líder de los 'populares' extremeños ha pedido al jefe del Ejecutivo regional que "baje ya bandera de Moncloa de la Presidencia de la Junta", y que "ponga de mástil la bandera de los extremeños, esté Rajoy o esté Pedro Sánchez".

Monago ha reiterado que a Fernández Vara "se le nota mucho que tiene pánico al señor Sánchez, y eso es malo para los extremeños", ya que "aquí tiene un territorio el señor Sánchez que no le va a generar problemas en toda la legislatura".

Así, mientras los demás territorios "van a Moncloa a pedir, muchos porque no tienen mayoría amenazando con esas coaliciones tan extrañas que hacen ustedes, al final sacan", pero Fernández Vara "no pide, no tiene influencia y no le molesta" por eso no le dan nada.

En cualquier caso, el dirigente del PP extremeño ha recordado que Fernández Vara ya pidió un régimen fiscal especial en 2015, cuando estaba Rajoy, "pero ahora ya no", ha ironizado Monago, quien ha reiterado que el presidente extremeño "tiene pánico a ir al señor Sánchez a reivindicar".

"Usted tiene que entender que así no vamos a reconstruir la Extremadura que necesitamos", ha aseverado Monago, quien ha señalado que la región extremeña no tiene fábrica ni coches ni industria militar, por lo que "van llegando ayudas a distintos territorios de España, y a Extremadura no llega nada".

Por eso, Extremadura no "saldrá de esta situación si no es con la ayuda y el concurso del Gobierno de España", ha reiterado el presidente regional del PP, quien ha añadido que en la comunidad autónoma "no tiene el reto de la reconstrucción porque aquí no hay que reconstruir nada", sino que "eran tantas las debilidades que lo que no queremos es volver al estado anterior" de liderazgo en paro, pobreza, en déficit y en deuda.

Ante esta situación, "hay que hacer un nuevo acuerdo desde la humildad", con las aportaciones de los diferentes grupos políticos, ha reafirmado Monago.

Por otra parte, y frente a las apuestas por la digitalización, el dirigente del PP ha instado a Vara a "luchar por los autónomos, por las cajas de herramientas, que se tocan, que van a tu casa y te dan un servicio no virtual, que es tangible", ya que en caso contrario "lo único que cabe como recurso en Extremadura es la renta básica universal a todo el mundo, porque no habrá trabajo".