Cáceres inaugurará el lunes un espacio en Parque Príncipe en recuerdo de víctimas Covid-19

Cáceres inaugurará el próximo lunes, día 13, un espacio ajardinado en el Parque del Príncipe en recuerdo a las víctimas del Covid-19 en la ciudad, en el que se colocará una placa conmemorativa que los familiares tengan un lugar de recuerdo de sus seres queridos. Estará situado cerca de la entrada al parque por la calle José Luis Cotallo y se tratará de "un conjunto ornamental".



El acto inaugural será a las diez de la mañana, según ha avanzado el portavoz del Gobierno local de Cáceres, Andrés Licerán, que, no obstante, ha pedido a los cacereños que no acudan en ese momento para evitar aglomeraciones, y que lo vayan haciendo "paulatinamente" en recuerdo a las personas fallecidas en la ciudad por la pandemia.



Cabe recordar que el área de salud de Cáceres ha sido la más castigada en los momentos más duros de la pandemia y en ella se han producido la mitad de las muertes que se han producido en toda la región, que ha registrado más de 500 fallecimientos.



"Es importante para los familiares tener un sitio de recuerdo de estas víctimas", ha dicho Licerán, que ha recordado que la situación sigue siendo de "prevención" por lo que hay que seguir haciendo las cosas "con cabeza", por lo que ha pedido que "no se acumule un gran número de personas en ese homenaje".



Licerán ha vuelto a reiterar este viernes en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno local la importancia de seguir cumpliendo todas las medidas de seguridad en la ciudad como el uso de la mascarilla, mantener la distancia social y circular por la derecha en las aceras para evitar contactos.