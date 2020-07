Unidas Por Extremadura urge que proceso de reconstrucción se base en medidas innovadoras

La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha abogado por que el proceso de reconstrucción en la región ante la pandemia de la Covid-19 se articule con medidas "innovadoras" que contribuyan a generar empleo "estable" y de "calidad".



Así pues, tras tachar de "terroríficos" los datos del paro en Extremadura conocidos este jueves y advertir de que el mercado laboral extremeño es "sumamente frágil y muy vulnerable", ha insistido en que no se pueden aplicar en el proceso de reconstrucción "las mismas recetas de siempre porque sólo generan paro y precariedad".



En este sentido, De Miguel ha apuntado también que las "terribles" cifras de paro en la comunidad serían "aún peores" si no se hubieran aplicado los ERTE. "Han demostrado que están siendo una herramienta fundamental para evitar la destrucción de empleo", ha dicho.



Igualmente, afirma que el mercado laboral extremeño sigue siendo un mercado "totalmente precarizado y feminizado". "Es un mercado sumamente frágil y muy vulnerable porque por ejemplo vemos cómo de los más de 49.000 contratos que se han firmado en el mes de junio, solo 1.000 han sido indefinidos", ha aseverado.



"Vemos también cómo el mercado laboral castiga con mayor crudeza a las mujeres que a las hombres, ya que hay 66.000 mujeres en paro frente a 42.000 hombres", ha apostillado.



Por ello, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas Por Extremadura ha exigido que el proceso de reconstrucción se base en la creación de empleo "estable" y de "calidad" como principio "irrenunciable" si "realmente" se quieren "cambiar las cosas en esta tierra".



Igualmente, De Miguel plantea que en ese proceso de reconstrucción se apliquen medidas "innovadoras" y "no las recetas de siempre que ya sabemos que sólo generan paro y precariedad", tal y como en una nota de prensa Unidas por Extremadura.



"No sabemos si el señor Vara está dispuesto a adoptar esas medidas innovadoras que necesitamos, pero hasta el Banco Central Europeo está diciendo que la reconstrucción pasa por la inversión a pesar de que así aumente la deuda, y no por la austeridad y los recortes que es lo que el PSOE está planteando aquí", ha sentenciado.