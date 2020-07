Monago pide al Gobierno un plan de empleo y que cumpla con infraestructuras comprometidas

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado este miércoles al Gobierno de España que "se implique con la reconstrucción" de la región, con la aprobación de un plan de empleo extraordinario dotado con 460 millones de euros así como el "cumplimiento de las infraestructuras necesarias y comprometidas".



De este modo, el líder del PP extremeño continúa desgranando el Plan Integral de Reconstrucción y Activación Económica y que este pasado martes arrancó con la propuesta de un fondo extraordinario de reconstrucción dotado con mil millones de euros.

Así pues, según informa el PP de Extremadura en una nota de prensa, se trata de un plan en el que está trabajando el Partido Popular para "arrimar el hombro" tras el parón económico sufrido a causa del estado de alarma provocado por el coronavirus.



De este modo, a su juicio, para "frenar la sangría de desempleo" y la caída del PIB regional "no es suficiente sólo el esfuerzo de la comunidad autónoma", ya que Extremadura es la región con mayor tasa de paro y con la renta per cápita más baja de todo el país, que son dos factores fundamentales que "deben llevarnos a ser exigentes con el Estado para que se vuelque en la recuperación económica tan necesaria en nuestra comunidad".



Por estos motivos, el presidente regional del PP ha propuesto a la Junta de Extremadura que "reivindique" al Gobierno de España "el cumplimiento de las infraestructuras necesarias y comprometidas" recordando el tren de alta velocidad, los proyectos de regadíos o la autovía Cáceres-Badajoz.



Se trata de unas infraestructuras que "no pueden guardarse, de nuevo, en el cajón del olvido", y que Monago considera "importantes" por el empleo directo e indirecto que generarían y porque "potenciarían la competitividad" de la región.



Además, esta ayuda del Gobierno de España debería ampliarse a la aprobación de un plan extraordinario de empleo dotado con 460 millones de euros.

"Ni más ni menos que lo que se reivindicó a Rajoy" ha señalado el dirigente del PP extremeño, quien ha afirmado que desde entonces, el problema del empleo en la región "no ha mejorado, sino que ha ido a peor".



Igualmente, Monago ha recordado que "hace cuatro años, Extremadura ya lideraba las tasas de desempleo y de riesgo de pobreza. Hoy, seguimos a la cabeza", que ha considerado que "sin la ayuda del Estado, no saldremos de esta situación, por mucho esfuerzo que haga la comunidad autónoma".



Finalmente, el presidente del PP ha considerado que "el extremeño no puede callarse ante tanto atropello", "ni sus gobernantes tampoco aunque haya un nuevo inquilino en La Moncloa", por lo que ha pedido su implicación ya que "de esta situación debemos salir juntos, y el Gobierno no puede ponerse de perfil", ha finalizado.