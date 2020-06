Monago dice que el PP va "a arrimar el hombro" en la agenda para la reactivación

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha avanzado que el PP va "a arrimar el hombro" en la agenda para la reactivación de Extremadura tras la crisis de la Covid-19, pero ha recordado a la Junta de Extremadura que "hay que poner dinero, si no queda todo en una declaración de intenciones".



"Yo me sumo a los consensos, por el PP nunca va a quedar y vamos a arrimar el hombro en esa planificación que se va a hacer", ha resaltado el presidente del PP extremeño este lunes en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que "hay que coger el toro por los cuernos" ante esta situación.



A su juicio, "lo que no podemos es engañar a la gente", sino que es necesario "sentarse y decir la verdad de cómo están las cosas", ya que "lo que no se puede decir es prometer antes de las elecciones pagar la carrera profesional y un incremento del 2 por ciento, y llegado el momento decir que no", ha lamentado.



Y es que, según ha destacado, el coronavirus ahora mismo "está siendo la respuesta comodín" del Ejecutivo extremeño, de tal forma que "si hay que hacer un ajuste, hay que recortar en educación o en sanidad, o se paraliza el tren, es causa del coronavirus", cuando según ha aseverado, antes de esta crisis ya se estaban haciendo "ajustes importantes" en Extremadura "como consecuencia de la quiebra económica".



Así, ha aseverado que antes de que se iniciara la crisis de la Covid-19, "las dificultades económica eran ya muy importante en las cuentas públicas de la Junta de Extremadura", y ahora tras la pandemia "todo ya se fía a las consecuencias del coronavirus".



Por esto, Monago ha señalado que "Extremadura era ya un paciente que estaba delgadito", y el coronavirus "ha sido como quitarle el gotero", por lo que ha alertado de que la comunidad autónoma "en sus cuentas está en la UCI", ya que la inversión en obra pública durante los tres primeros meses del año fue de "cero euros", ha señalado el dirigente del PP extremeño.



"TENEMOS ECONOMÍA DE GUERRA"



Ahora mismo "tenemos una economía de guerra, y eso nos va a complicar muchísimo la recuperación" en Extremadura, a lo que suma que la comunidad va a ser "de las que menos reciba" en el reparto de los fondo de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas, tras lo que ha lamentado que "al más enfermo le dan menos tratamiento", ha dicho.



Monago ha reivindicado que en la actualidad Extremadura "necesita una ayuda muy contundente por parte del Gobierno de España", ante lo que ha lamentado "el silencio de una sociedad extremeña, que está muy callada ante la situación actual".



Respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo para la recuperación de la región, Monago ha señalado que "puede que sí, que haya una voluntad de acuerdo, pero lo que no hay es un duro", ya que frente a otras comunidades, en Extremadura hasta el momento "no se ha puesto un céntimo de euros para la recuperación", ha dicho.



Así, ha señalado que todo el mundo puede "escribir literatura", pero "luego esa literatura hay que llevarla a efecto", y para ello "hay que tener capacidad económica", tras lo que el presidente del PP extremeño ha rehusado "engañar al pueblo extremeño haciendo declaraciones de intenciones" que "no van a tener un efecto real en la vida de las personas", ha dicho.



"Está muy bien la planificación, las agendas, las buenas intenciones, pero hay que poner presupuesto", ha resaltado Monago, quien ha aseverado que Extremadura "está en quiebra económica", ante lo que es necesario "replantear primero el presupuesto", para lo cual "hay que sentarse y hay que hablarle a la sociedad extremeña diciéndole la verdad".



En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha vaticinado que "vienen curvas", ya que "muchos ERTEs serán EREs, y muchos EREs serán despidos, sino se recupera la economía", por lo que considerado que "en Extremadura a la vuelta del verano, tenemos una situación de dificultad".



DEPURAR EL PRESUPUESTO



Ante esta situación, "hay que ser sincero, sentarse y dialogar poniendo las cartas encima de la mesa", ha señalado Monago, quien ha considerado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tiene que "depurar el presupuesto", y "si no sabe hacerlo, lo que tiene que hacer es dejar la Presidencia e irse para casa", ha dicho.



Monago ha recordado que le "compete" a Fernández Vara "reducir gasto superfluo", ante lo que ha recordado que "duplicó el número de consejerías, que las reduzca a la mitad; duplicó el número de áreas de salud, redúzcalas a la mitad", ha apuntado el dirigente del PP extremeño, quien ha instado al presidente de la Junta a que "empiece por hacer un ejercicio de contención del gasto en lo más próximo", ha dicho.



"No se puede aplazar todo, se está aplazando y no se están tomando medidas porque no sabemos, según el presidente de la Junta cómo va a evolucionar la economía", ha resaltado Monago, quien ha señalado que si no se toman medidas "el problema no se resuelve, se va oxidando y se va deteriorando, que es lo que está pasado" en Extremadura, ha concluido.