El PSOE extremeño dice que "quedan unos flecos" para la firma del convenio del campo

De este modo se han pronunciado dichos representantes políticos en sendas ruedas de prensa este martes en Mérida tras la Junta de Portavoces de la Asamblea, y a preguntas de los medios sobre las negociaciones del convenio del campo en la comunidad.



PSOE



Así, el diputado socialista Carlos Labrador ha afirmado que "quedan unos flecos" para alcanzar un acuerdo sobre el convenio del campo en la comunidad, hasta el punto de que si los implicados en la cuestión afrontar "con altura de miras" la misma, entonces "finalmente se plasmará un acuerdo que es muy deseado por el campo" y "por toda" la región.



Tras defender que "el campo extremeño no se merece un desacuerdo" y que la Administración "lo ha hecho muy bien" porque "está facilitando" el "diálogo" para que "las partes se entiendan", ha considerado que "ese acuerdo firmado en ese convenio tiene que ser inmediato".



Ha destacado, al respecto, la "intermediación" practicada por la Junta en las negociaciones del convenio del campo, toda vez que el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, "desde el primer momento ha estado a disposición de las partes facilitándoles el órgano regional de intermediación".



Así, ha afirmado que dicho órgano regional de intermediación "ha posibilitado entendimiento", y ha defendido que "lógicamente" el mismo "tiene que seguir apretando en la medida de lo posible para que con la altura de miras que tienen que tener las partes lleguen a un acuerdo".



PP



A su vez, la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha defendido que la Administración regional "tiene que ser árbitro y tiene que ayudar y dejarse la piel" para que el campo en la comunidad no mantenga "un conflicto "más", sino que finalmente "llegue a buen término" la firma de un convenio en el sector.



"Tenemos experiencia de gobierno y sabemos que la administración tiene que arbitrar esta situación y tiene que implicarse y tiene que dar lo mejor de sí misma para que esta situación llegue a buen término", ha espetado la 'popular'.



Con ello, Teniente ha recordado que el campo extremeño ya se encontraba en "un conflicto terrible" antes de la pandemia del Covid-19 por una cuestión de "precios" y de la "rentabilidad" y la "viabilidad de las explotaciones", y ha incidido en que "lo que interesa en este momento es que el campo, el sector no entre en más conflictos".



En este sentido, ha incidido en que el empleo del sector agrario ha mantenido un comportamiento en Extremadura "mucho más negativo" que en el resto de España como situación "previa" a la pandemia del Covid-19, hasta el punto de que dicha materia ha caído en la región un 10,95 por ciento mientras a nivel nacional se ha incrementado un 5 por ciento, lo que a su juicio "da una señal de la debilidad de este sector y de la situación que tiene el campo extremeño" que "no" puede verse agravada, a su juicio, con "un conflicto más".



CIUDADANOS



A su vez, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Cayetano Polo, ha pedido a la Junta de Extremadura que sea "mucho más sensible" ante las "reivindicaciones" de los colectivos agrarios, y ha defendido la importancia del "entendimiento y la capacidad de diálogo" para alcanzar una "solución" en el convenio del sector.



Así, tras apuntar que el del campo es sector con "muchísimas incertidumbres" que se enfrenta a decisiones de Europa que "van a transformar probablemente el campo" tal y como se conoce actualmente, ha pedido a la junta que sea "mucho más sensible a las reivindicaciones de los colectivos agrarios".



Al mismo tiempo, Cayetano Polo ha confiado en que finalmente haya una "solución" para la firma del convenio del campo en Extremadura que pase, a su juicio, por el "entendimiento y la capacidad de diálogo que se tenga con las organizaciones agrarias".



UNIDAS POR EXTREMADURA



Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha confiado en que se llegue esta semana a un "acuerdo" sobre el convenio del campo pero "sin recortar los derechos laborales" de los trabajadores de dicho sector.



Así, tras incidir en que el anterior preacuerdo al que se llegó "no era más que una legitimación del incumplimiento del acuerdo anterior", ha subrayado que hay "una deuda pendiente" con el sector del campo, que es "el eslabón más vulnerable" del sistema alimentario.



Con ello, ha defendido que hay que "dignificar" al productor a través de una Ley de Cadena Alimentaria "justa" que garantice precios "justos" a los consumidores y condiciones laborales "dignas" a los trabajadores del campo, además de una repartición de la PAC "justa, redistributiva".



Al mismo tiempo, ha pedido a las organizaciones agrarias que "recapaciten" y "entiendan que hay que dignificar" al sector primario en "todos" los eslabones de la cadena, y teniendo en cuenta también que los trabajadores del campo son "piezas indispensables" de la misma.



En este punto, Irene de Miguel ha considerado "increíble" que dirigentes de Asaja "se nieguen a pagar el SMI poniendo en peligro la cosecha de esta año, el bienestar de los agricultores, y lo hagan por una sencilla razón, que ellos tienen el mandato de tumbar al gobierno de coalición".