El PSOE apela a la "unidad de acción" en España para la reactivación económica y social

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha apelado a la "unidad de acción" en España para la reactivación económica y social y ha emplazado al PP a elegir entre "ser útil a España o el caos".



González ha insistido en que se es "útil a España" si el PP tiene "unidad de acción" con el Gobierno en Europa y no "intenta medrar con los países del norte para que haya recortes", además de si contribuye a posibilitar unos nuevas cuentas nacionales que son "fundamentales" para dar estabilidad y para la reactivación que el país necesita.



"El Partido Popular tiene dos opciones, o se comporta como un partido maduro, como un partido adulto o se comporta como un niño maleducado", ha aseverado en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida.



Así, ha insistido en que si el PP piensa en su utilidad para España el PSOE "siempre le abrirá las puertas", pero ha añadido que esta formación tiene que "abandonar la crispación" y el "frentismo" y volver a la "madurez de un partido que en su día gobernó España" y que actualmente tiene que estar a la "altura del desafío histórico que tenemos por delante.



PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD



Por otra parte, González ha apelado a la "prudencia" y "responsabilidad" de los ciudadanos en la nueva normalidad para "no volver atrás" tras el fin del estado de alarma, una figura que, aunque ha tenido "voces críticas", ha supuesto que se hayan evitado más de 400.000 muertes en España.



"Evitar más de 400.000 muertes le ha dado sentido a la aprobación del estado de alarma. A pesar de las críticas que ha obtenido está más que justificada esta situación del estado de alarma", ha expuesto.



Ya en la nueva normalidad, el paso, ha apuntado, es reactivar el tejido económico y social de la región y el país, ha dicho González, quien ha valorado el decreto aprobado el viernes por la Junta de medidas extraordinarias para la reactivación de la comunidad.



Asimismo, y a preguntas de los medios sobre las críticas del PP a dicho decreto regional, Juan Antonio González ha replicado que este partido ha tenido más de una decena de decretos anteriores trabajados por la Junta durante el estado de alarma para poder mostrar su "oposición útil" y no ha hecho "absolutamente nada".



"Que venga ahora el Partido Popular a criticar cuando han tenido la oportunidad de presentar una oposición constructiva y no lo han hecho pues yo creo que está fuera de lugar", ha dicho.



DOCE DECRETOS



Asimismo, Juan Antonio González ha puesto en valor los doce decretos que ha elaborado la Junta desde el inicio de la pandemia para, entre otros aspectos, fortalecer la sanidad publica, ayudar a los trabajadores y autónomos o fomentar el teletrabajo.



"En estos más de tres meses la Junta de Extremadura ha hecho un esfuerzo sin precedentes intentando redistribuir todos los recursos posibles para que aquellos sectores que han sido especialmente dañados por esta crisis pudieran tener una ayuda", ha valorado.



Asimismo, y de cara a la atracción de empresas e inversiones a Extremadura, el portavoz socialista ha puesto de relevancia que las iniciativas que vengan a la comunidad no serán de una localidad o una comarca en concreto sino de toda la región para beneficio de todos los extremeños.



De esta forma, se ha referido a que en 1983 se impulsó el proyecto autonómico y el PSOE defiende ese proyecto que "se llama Extremadura" frente a las "banderas localistas que están empezando a emerger", tras las que "no hay intereses generales que defender".



Por otro lado, el portavoz del PSOE, que ha empezado su intervención mostrando las condolencias de su partido a los familiares de los dos jóvenes que han fallecido ahogados este fin de semana en la región, ha invitado a los extremeños que puedan a que soliciten el ingreso mínimo vital.



Así, ha recalcado que para ello hay habilitado un número de teléfono, además de la web del Ministerio de Seguridad Social o algunos servicios sociales de ayuntamientos.