Los sindicatos convocan una huelga de tres días en el campo extremeño

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado a los trabajadores del campo en Extremadura a una huelga los próximos días 1, 2 y 3 de julio, inicialmente, como protesta ante la falta de acuerdo para la firma del convenio colectivo del sector, tras más de año y medio de negociaciones y una prórroga de seis meses que cumple el próximo 30 de junio.



A partir de ese momento, el sector se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, lo cual perjudica a los trabajadores en tanto que eleva la jornada laboral de las actuales seis horas y media, con 15 minutos de descanso para el bocadillo, hasta las 8 horas, con lo que ello supone en una comunidad donde el calor juega un papel fundamental en las explotaciones agrarias.



El motivo de esta convocatoria es reclamar la "dignidad" de los trabajadores sector primario, según ha señalado el secretario general de Industria de CCOO Extremadura, Saturnino Lagar, una vez que la patronal mayoritaria, la organización agraria Apag Extremadura Asaja, se negó este pasado miércoles a firmar el convenio del campo, a pesar de contar con un principio de acuerdo alcanzado el pasado día 4, y sobre el que asegura que los representantes de los trabajadores no han introducido ningún elemento nuevo.



En este sentido, consideran que el argumento esgrimido por la organización agraria es una "excusa" para provocar el conflicto laboral, ha indicado el secretario general de UGT FICA, Miguel Talavera, en tanto que no entienden que algo acordado dos semanas antes ahora no se pueda firmar, y además no conciben que se pueda firmar un convenio sin publicar las tablas salariales o la fórmula para su cálculo.



"No pedimos más de los 950 euros del Salario Mínimo Interprofesional, pero tampoco menos", ha señalado Talavera, que al igual que Lagar, consideran que esta organización agraria ha actuado atendiendo a las presiones de la "derecha" y del sector de la fruta.



En este sentido, Lagar ha señalado que la agrupación empresarial que representa a este sector, Afruex, envió burofaxes a todas las partes sentadas en la negociación para "amenazar" con impugnar el convenio si se firmaba en los términos cerrados en el principio de acuerdo del pasado 4 de junio.



Al respecto, señalan que el principal escollo en este sentido sería el salario mínimo que se paga en el campo, que los representantes sindicales aseguran que en algunas explotaciones se está pagando por debajo del SMI, que ya están denunciadas ante la Inspección de Trabajo.



Unos "salarios sumergidos", por debajo del mínimo legal, que reconocen que ha supuesto un incremento del 30 por ciento en los dos últimos años, pero que consideran que los empresarios deben afrontar por otra vía que no sea la de pagar a sus trabajadores por debajo de lo que estipula la ley, como es la de reclamar unos precios justos para sus productos, una reivindicaciones que los propios sindicatos apoyan.



En este sentido, Talavera ha señalado que los empresarios de la fruta de Extremadura han venido compitiendo en los últimos años en mejores condiciones que los de otras comunidades autónomas, ya que han estado pagando jornales más bajos, "salarios de miseria". Así, mientras el SMI marca un salario de 48,90 euros por jornada laboral, Afruex reclama 1,57 euros menos.



Cabe destacar que, después del convenio que regula las condiciones laborales de los trabajadores de la Junta de Extremadura, el del campo es el segundo más importante de la comunidad, pues afecta a 65.000 trabajadores y casi 7.000 empresas.



Unos trabajadores que ahora están llamados a una huelga que tendrá el próximo lunes, 22 de junio, otra fecha clave para su convocatoria definitiva en una nueva mediación entre las partes, y a la que los sindicatos acudirán con la voluntad de apurar las negociaciones hasta el último momento, aunque Talavera reconoce que tienen "pocas esperanzas" frente a la postura de una "patronal rancia".



Una protesta a la que llaman a la participación de los trabajadores: "Ahora es el momento de demostrar la ira que en los tajos nos están trasladando", ha señalado.



Por su parte, Lagar ha pedido la participación de toda la sociedad extremeña dada la importancia que tiene para la comunidad un sector que tiene que "pelear en la calle por un derecho que tiene reconocido", ha lamentado.



El responsable de Industria de CCOO ha subrayado que "no entiende" la postura adoptada a última hora por Apag Extremadura Asaja, después de que el pasado mes de diciembre alcanzaran un acuerdo para prorrogar el convenio seis meses más tras ceder cada una de las partes implicadas una de sus líneas rojas. Por el lado de los trabajadores, que la subida salarial se limitara a la estipulada al SMI tras su actualización; y por el lado de la patronal que la jornada laboral no se incrementara de las 6,5 horas por día actuales.



Además, aunque reconoce que se podría suscribir un convenio con el resto de organizaciones agrarias, este quedaría "cojo" y con "eficacia limitada", en tanto que Apag Extremadura Asaja es la mayoritaria del sector