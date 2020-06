Monago pide a Vara que rectifique y no continúe "por la senda de los recortes"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, que "rectifique" y no continúe por la "senda de los recortes" ya que "hay muchos sitios en el Presupuesto de donde sacar el dinero" para "evitar que vuelvan a pagar los de siempre" y la región esté en el "furgón de cola".



De este modo, el líder de los 'populares' extremeños ha señalado que mientras que la región desescala "fases a causa de la pandemia" al mismo tiempo escala en "recortes en la economía extremeña".



Unos recortes "que no son nuevos y estaban previstos", pero que "la coartada, como para tantas cosas, es el virus" ya que se anunció una reestructuración completa del presupuesto para 2020 pero "se ocultó la letra pequeña", apostilla.



"El presidente de la Junta dijo que saldríamos de esta crisis sin que lo pagaran los de siempre", ha recordado Monago, quien ha afirmado que "lo van a pagar los de siempre. Eran la letra pequeña", tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa.



Así se ha referido a la "espiral de recortes" de Fernández Vara, que "empieza despidiendo a profesores pero es incapaz de recortar el número de consejeros", lamenta el 'popular'.



"Vara recorta en inversiones pero no en número de asesores", ha continuado Monago, quien ha destacado los "recortes" en materia sanitaria "anunciados" por el Ejecutivo extremeño "cerrando centros sanitarios en Badajoz o en Trujillo, o el Servicio de Cirugía Vascular en Cáceres" mientras "sube el sueldo al gerente del SES y mantiene el doble de gerentes de área que había con el gobierno del PP".



SUBVENCIONES



Por otro lado, Monago también ha hecho referencia a la "supresión" de las subvenciones a asociaciones juveniles "mientras a otros se las sube un 300%" o a la "congelación" de la subida del 2% a los empleados públicos, entre ellos, a los que "estuvieron dando la cara en esta pandemia" a los que "se les podrán organizar homenajes pero no le van a pagar la deuda que tenemos con ellos" en referencia a los profesionales sanitarios.



De este modo, el presidente del PP ha recordado que ya a principios de este año, cuando la pandemia "no había trastocado" el presente y futuro de la región, ya advirtió que las cuentas públicas en Extremadura "estaban y están en quiebra" algo que, a su juicio, se ha confirmado esta semana, una vez conocido que la deuda pública de la comunidad "está en máximos históricos" rozando los 5.000 millones de euros.



"Vamos a afrontar una situación delicada con una muy mala situación económico-financiera", ha afirmado Monago, quien ha recordado que "al timón tendremos a la misma persona que ya nos hundió hace una década" ha sentenciado.