En 2019, Extremadura fue líder en donaciones de sangre por cada mil habitantes

REALIZAR ESTUDIOS DE SEROPREVALENCIA

Por otro lado, José María Vergeles ha avanzado que la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura pretende aprovechar las donaciones de sangre que se hagan en la región para realizar estudios de seroprevalencia que determinen si esos donantes cuentan o no con los anticuerpos del Covid-19.



El estudio en cuestión, que se pretende realizar a todos los donantes de sangre en la región de un periodo determinado, "todavía no está cerrado" y se encuentra una fase "incipiente", aunque en todo caso se realizará con el objetivo de convertirse en un "complemento muy bueno" para la nueva oleada de seroprevalencia del Covid-19 que acomete el Instituto de Salud Carlos III.



A este respecto, el consejero de Sanidad ha añadido que la idea es realizar a los donantes de sangre que participen en el estudio un inmuno-análisis a través de la técnica ELISA para determinar si la persona en cuestión dispone o no de anticuerpos contra el Covid-19.



Así, si el donante de sangre en cuestión cuenta con anticuerpos e incluso en "bastante" cantidad, ello podría servir para que su plasma ayudase a "tratar la enfermedad por coronavirus en estadios graves". Al mismo tiempo, si no se detectan anticuerpos en el donante, "al menos" se conocerá "cuál es la realidad en los donantes" sobre su inmunidad o no al Covid-19, ha añadido.



Por otra parte, sobre cómo han cambiado los protocolos para la donación de sangre en Extremadura como consecuencia de la pandemia del coronavirus, Vergeles ha dicho que se sigue manteniendo un "control estricto" de la sangre "como se hace en otras circunstancias", y a personas con síntomas compatibles con el Covid-19 no se les permite "evidentemente" ser donantes.

En todo caso, ha subrayado que "de este virus a diferencia de otros no hay ninguna evidencia en el momento actual de que se transmita por la sangre".