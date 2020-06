Esther Gutiérrez asegura que la plantilla docente en Extremadura "es más que suficiente"

CRÍTICAS DEL PP

Ep.

En el turno del PP, la diputada Pilar Pérez ha criticado que a la Junta le puede la "soberbia de la mayoría absoluta" y ha considerado que, como responsables políticos, la Junta no puede errar porque tiene la responsabilidad sobre los alumnos y el profesorado de proporcionarle las condiciones de salud y seguridad.



De esta forma, los 'populares' han considerado que no puede tener dudas sino certezas y un plan para ser trasladado a los centros, por lo que ha instado a Gutiérrez a que "agarre el toro por los cuernos" y se ponga a trabajar y no espere a lo que le diga el Ministerio de Educación.



Asimismo, Pérez ha recordado que la consejera tiene competencias para contratar a los docentes y ha invitado a hacerlo porque no se puede afrontar un inicio de curso con una reducción de más de 300 profesores y teniendo en cuenta las características del próximo.



Finalmente, la diputada del PSOE Piedad Álvarez ha considerado "apresurado" hablar del principio del curso escolar tal y como lo plantean los partidos de la oposición porque no se conoce cuál va a ser el escenario del virus en septiembre.



Además, ha afirmado que su grupo no admite que el tercer trimestre se haya dado por perdido y ha considerado que las plantillas docentes están preparadas para el inicio del curso.