Educación plantea reducir en 302 profesores la plantilla funcional de cara al nuevo curso

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura propone una reducción de plantilla de 302 profesores, sumando Primaria y ESO, de cara al próximo curso escolar 2020-21, fundamentalmente por el descenso de natalidad, entre otros factores.

Así lo ha afirmado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, quien ha informado sobre el contenido de la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, mantenida este lunes mediante videoconferencia, para tratar, entre otros asuntos, la negociación de la plantilla funcional para el curso 2020/2021.

Precisamente, la titular extremeña de Educación ha lamentado “profundamente” que, por parte de los sindicatos de la enseñanza, no se le haya dado la “oportunidad de explicar la propuesta de plantilla y escuchar las reflexiones, porque han decidido levantarse de la mesa”.

Y es que, según la consejera, “nuestra obligación es avanzar y planificar el próximo curso”, y además de “escuchar las propuestas, debería negociarse por la situación que estamos viviendo”.

En este sentido, Gutiérrez ha hecho hincapié en que Extremadura tiene la ratio más baja alumno/profesor de España, y que en estos años ha aumentado en más de 1.600 el número de docentes.

Por tanto, tal y como ha especificado la consejera, debido al descenso de la natalidad, que repercute negativamente en la plantilla de Primaria, la Inspección ha propuesto reducir en 186 el número de docentes, pero finalmente la Consejería propone que sean solamente 37 para que el impacto no sea "tan drástico".

Sin embargo, la realidad es que desde 2014 el número de alumnos en Primaria ha sido de unos 10.000 y “esa realidad se tiene que reflejar en la plantilla”, ha aseverado.

Por su parte, en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el logro de las 18 horas lectivas produjo 400 nuevas vacantes, todo ello condicionado a la capacidad presupuestaria, además del deseo de pagar la subida salarial del 2 por ciento, que se llevará a cabo "lo antes posible", pero para este próximo curso habrá 265 docentes menos, porque se sube a 19 el número de horas lectivas semanales.

Por tanto, la reducción de plantilla sería de 302 personas sumando Primaria y ESO. Aún así, Gutiérrez ha señalado que la plantilla no está cerrada, porque esta semana habrá un Conferencia Sectorial de Educación con la participación de las comunidades autónomas “donde se contemplan todos los escenarios, y si hace falta más personal se contratará sin ningún problema”, aunque ahora “la plantilla actual es más que suficiente para atender las necesidades educativas de la región”.

A este respecto, la consejera de Educación se ha referido a la apuesta del Gobierno de España no solo por la Sanidad, sino también por la Educación, con el anuncio de que se destinarán 2.000 millones de euros, cantidad no reembolsable, pero “aún no sabemos el reparto que nos corresponde”, aunque esos fondos “no pueden ser solamente para gastos de personal”.

A colación de esto último, Gutiérrez a las dificultades económicas que atraviesa la Comunidad Autónoma, “con un país de ERTEs donde es el momento de arrimar el hombro, colaborar y dialogar”.

GRUPOS DE TRABAJO POR CADA NIVEL EDUCATIVO

Por otra parte, la consejera de Educación ha anunciado la creación de grupos de trabajo por cada uno de los niveles educativos existentes y en los que pueda participar toda la comunidad y agentes educativos, para la organización y planificación del próximo curso escolar en la “nueva normalidad” debido a la pandemia de la COVID-19.

De este modo, y debido a la incertidumbre por la evolución de la pandemia, a su entender, “es tiempo de planificar con calendario y poner en marcha un foro de trabajo participativo y de consulta, con la implicación de la comunidad educativa y de todos los sectores implicados en la educación”.

Con ello, se pretende llevar a cabo una serie de “grupos motores” por cada nivel educativo, de forma que las orientaciones estén definidas antes de finales de junio, tal y como informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

TRES ESCENARIOS ANTE EL NUEVO CURSO

Para finalizar, Gutiérrez ha afirmado que en estos momentos, son tres los escenarios que se plantean de cara al inicio de las clases en septiembre, que serían "la total normalidad", con clases presenciales; las clases no presenciales en una situación parecida a la que vivimos en la actualidad, "muy similar a un nuevo confinamiento"; o bien una modalidad presencial y online, con la vuelta a las aulas en días alternos por grupos o etapas educativas.

Por ello, a su entender, es muy importante el trabajo de estos grupos a lo largo del mes de junio para tomar decisiones. Eso sí, lo que sí está decidido es garantizar la “máxima presencialidad” en Infantil y Primaria, mientras que en Secundaria “el modelo puede ser más adaptado”, ha sentenciado.