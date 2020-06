CSIF retomará las movilizaciones ante la negativa de la Junta a abonar la subida del 2%

Ep.



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura retomará las movilizaciones tras la negativa de la Junta de Extremadura, en la Mesa General de Negociación celebrada este jueves, a aplicar la subida salarial del 2 por ciento que se había aprobado para empleados públicos, y ha llamado a la unidad sindical, ya que "esto no es una cuestión solamente de una organización sindical, es cuestión de todos".



De hecho, el próximo lunes se reunirán los sindicatos con presencia en la Mesa General de Negociación de la Administración Pública para tratar sobre las medidas a tomar tras la decisión de la Junta de no aplicar por el momento esa subida.



Así lo ha anunciado el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, en declaraciones a los medios tras finalizar sin acuerdo entre administración y sindicatos la reunión de la Mesa General de Negociación celebrada este jueves para tratar sobre la subida del 2 por ciento.



Ante esta situación, Benito Román ha advertido de que CSIF "no va a continuar de brazos cruzados", sino que "va a continuar con sus concentraciones y movilizaciones, aquellas que estaban aplazadas", ya que la Junta de Extremadura "no ha estado a la altura" y "ha sido imposible que diese un paso atrás" en la congelación de esta subida.



"Como no van a abonar esa cantidad del 2 por ciento, pues le hemos dicho alto y claro que van a ser los empleados públicos de la Junta de Extremadura los únicos", junto a la Comunidad Valenciana, que no van a tener esa subida, ha lamentado el dirigente autonómico de CSIF.



Una medida que "no es justa, después de todo el esfuerzo que están haciendo los empleados públicos, que no vean reconocido lo que es suyo", ha reiterado Román, quien ha lamentado que la decisión de la Junta de Extremadura "siempre es la misma, la de meterle la mano en el bolsillo a los empleados públicos" para cuadrar sus cuentas, que "están mal gestionadas".



"NADA TIENE QUE VER CON LA PANDEMIA"



Por eso, el presidente de CSIF ha reafirmado que el hecho de que no se aplique esa subida salarial del 2 por ciento "nada tiene que ver con la pandemia", ya que los empleados públicos "deberían haber tenido esa subida en enero, como la han tenido prácticamente la totalidad de empleados públicos a nivel nacional.



En ese sentido, Benito Román ha querido reconocer su labor a los empleados públicos de la administración regional que "han estado en primera línea de batalla en esta pandemia", de los que ha valorado "su vocación, su profesionalidad y su altura en cuanto a su responsabilidad".



Una altura "a la que la Junta de Extremadura no ha estado en estos momentos", ya que "ha sido imposible que la Junta de Extremadura diese un paso atrás" en su decisión de no aplicar la subida salarial del 2 por ciento para los funcionarios, tal y como había previsto.



Según ha señalado Benito Román, CSIF ha acudido a esta reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración Pública con el "pleno convencimiento y con la voluntad de dialogar y negociar" para "evitar en todo lo posible los recortes que ya estaban encima de la mesa", sin embargo, "ha sido imposible".



Y es que, según ha señalado Benito Román, la Junta de Extremadura ha acudido a esta reunión con la "hoja de ruta muy clara", que era "la de cuadrar sus cuentas para descuadrarles las cuentas y la vida a los empleados públicos", ha lamentado.