PP lleva a la Asamblea reconocer a docentes con subida 2% y "recortes cero" en plantillas

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha anunciado una propuesta de impulso con la que pretende reconocer la labor docente que vaya más allá de las "palabras" y los "compromisos" que no se cumplen, en la que insta a la Junta a abonar el incremento salarial del 2 por ciento comprometido a sus empleados públicos, que no se incrementen las horas lectivas en Secundaria, y dar "marcha atrás" a los planes de la consejería de reducir las plantillas.



La portavoz del Educación del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Pérez, ha señalado en una rueda de prensa en la sede regional del partido en Mérida que se trata de una propuesta con la que su partido quiere mostrar su apoyo a un colectivo que está atravesando una "complicada situación" debido a las decisiones de la Consejería de Educación para hacer frente a la pandemia, y que en el futuro "va a ser más complicada aún" ante las informaciones acerca de la supresión de 541 plazas docentes para el próximo curso escolar.



Por ello, Pérez ha trasladado al colectivo que el PP va a "dar la batalla" y por ello quieren reconocer con "hechos" y no con palabras, el "esfuerzo titánico" que han realizado en estos meses con la transformación de una educación presencial a telemática, con sus propios medios, y con un "sobreesfuerzo" para adaptarse a los cambios.



Un proceso en el que también han participado las familias, ha dicho, con su "compromiso" y "colaboración", y los alumnos con su "motivación y esfuerzo".



"Todos han tirado del carro en una situación muy difícil" excepto la Consejería de Educación, que "no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha tutelado ni ha liderado este profundo cambio ni esta situación excepcional", ha señalado Pérez, quien ha añadido que más bien "ha acabado dando palos sucesivos al colectivo docente".



En este sentido, ha recordado que sus propuestas ya vienen desde la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año 2020, cuando los 'populares' advirtieron de que había un "recorte" en el Capítulo 1 que "tarde o temprano acabaría afectando a las plantillas docentes". También dijeron, ha señalado, que las partidas recogidas eran "insuficientes" para subir el sueldo el 2% a los empleados públicos.



Además, ha subrayado que desde el inicio de la crisis sanitaria su partido ha venido reclamando medios y un protocolo para garantizar la seguridad en la vuelta a las aulas, algo que considera que no se ha hecho, porque el aprobado "no es realista", y no está "adaptado" a los centros educativos de la comunidad autónoma, ni contempla partidas económicas.



Por otra parte, ha rechazado el "auténtico plan de recortes que va a perpetrar la Junta" con la propuesta de supresión de 541 plazas docentes, con el que el mantenimiento de la distancia social en las aulas el próximo curso "parece imposible".



Tampoco habrá plantillas suficientes para programas de refuerzo, desdoblamiento de grupos o programas específicos para atender a los alumnos con dificultades este final de curso "excepcional".



Por tanto, la propuesta de impulso que el PP llevará para su debate y votación en el parlamento regional contempla, por un lado, un reconocimiento de la labor docente que esté sustentado por hechos y no palabras, entre ellos el abono de la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos.



También quiere el PP que se reconozca la labor docente paralizando el aumento en una hora semanal la docencia directa en Secundaria, hasta 19, así como solicita la "progresiva" reducción de las mismas en Primaria.



Otro punto que recoge la propuesta es el abono de las "deudas pendientes" de la Administración regional con el colectivo, como son la participación en los tribunales de las oposiciones de 2019.



REFUERZO DE PLANTILLAS



Asimismo, la propuesta exige a la Junta que no se recorte "ni un solo puesto" de trabajo en la enseñanza pública, pues el PP considera que hay que hacer lo contrario, es decir, reforzar las plantillas para garantizar la distancia social, los desdobles de grupos de alumnos, que no suponga sobrecarga la compatibilización de las clases presenciales y telemáticas y que se puedan desarrollar planes de refuerzo específico para superar las deficiencias de este curso



Igualmente, pedirá a la Consejería de Educación que haga uso de sus competencias y reduzca las ratios de las aulas al mínimo.



Por último, Pérez ha instado a la vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda y Administración Pública, que acuda a la mesa general de función pública de este jueves con una reprogramación de los presupuestos que permita acometer esta subida salarial.



En cuanto a la mañana mesa sectorial de Educación de este viernes, ha pedido a la consejera del ramo que dé "marcha atrás" al "recorte intolerable y brutal" de plantillas que supondría la supresión de 541 docentes.