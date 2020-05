UPA-UCE Extremadura rechaza el recorte de la PAC porque con él "pierde toda la sociedad"

UPA-UCE Extremadura ha rechazado este jueves el recorte de alrededor del 9 por ciento de la PAC que propone la Comisión Europea porque con él no solo pierden los agricultores sino "toda la sociedad".



A través de una nota de prensa, la organización agraria ha apuntado que la Comisión Europea presentó este pasado miércoles su propuesta de presupuesto para los próximos años en el que se plantea recortar la PAC.



Así pues, un primer vistazo a las partidas destinadas al sistema agroalimentario europeo demuestra que la PAC sufrirá recortes, lo que a juicio de UPA es "incongruente e ilógico" con las "cada vez mayores exigencias" a las que deben ajustarse los agricultores y ganaderos.



De esta forma, tal y como ha informado UPA-UCE Extremadura, la PAC que propone la CE sufrirá un recorte de alrededor del 9 por ciento entre el primer y el segundo pilar, algo que "no encaja con la ambición de las instituciones europeas de apuntalar un sistema agroalimentario fuerte y sostenible que esté en el centro de políticas estrella de la UE como el Green New Deal".



De esta forma, los pequeños agricultores creen que esta primera propuesta deberá ser "trabajada y modificada".

"Europa se merece una Política Agraria Común más fuerte, más justa y más social, que apoye a los modelos que más beneficios aportan a la sociedad y que garantice a los 500 millones de europeos la soberanía alimentaria que merecen y demandan", ha sentenciado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.