Monago: Vara "nos toma por tontos" al "intentar justificar el pacto entre el PSOE y Bildu"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, intentara este pasado domingo "justificar lo que no tiene ninguna justificación", en relación al pacto sellado entre el PSOE y Bildu y ha asegurado que "lo que provoca desolación es ponerse del lado de los verdugos y no de las víctimas".



Así ha reaccionado el líder de los 'populares' extremeños, a través de una nota de prensa, a las declaraciones realizadas este pasado domingo por el jefe del Ejecutivo regional, en las que reconocía que ver las siglas del PSOE "mezcladas" con las de EH Bildu le produce "desolación", si bien ha matizado que esta misma sensación le hubiera dejado que finalmente el Gobierno no hubiera podido sacar adelante la prórroga del estado de alarma que es un instrumento que "salva vidas".



Ante estas declaraciones, Monago ha asegurado que "los extremeños ya ni se asombran" cuando escuchan al dirigente socialista, porque si Sánchez creara franquicias por España, "la de más éxito sería la extremeña" con Vara "detrás del mostrador" recordando que en su día dijo que si Sánchez pactaba con los independentistas se iría, pero lo que hace es "decir a pies juntillas lo que Moncloa le escribe".



De este modo, a juicio del dirigente del PP extremeño, que Vara intentara justificar el pacto entre el PSOE y Bildu supone que "nos toma por tontos" y demuestra "un descaro que no tiene límites". Del mismo modo, "demuestra que no hay valores democráticos y una amnesia patológica con todo el dolor que ha producido ETA en España", ha señalado.



"Lo que causa desolación es que Vara lo justifique, que una sus siglas a las de los herederos de ETA. Desolación es lo que sienten las familias de las 55 víctimas extremeñas", ha asegurado Monago, afirmando que "quien siente desolación no firma semejante panfleto y, mucho menos, lo justifica".



Igualmente, para el presidente regional del PP, "desolación es comprobar que, una vez más, no se está con las víctimas sino con los verdugos, por puros intereses personales" por lo que ha mostrado su desazón por que "se olvide la dignidad democrática de un país por una prórroga de 15 días mientras Otegi está tan contento".



Al mismo tiempo, Monago ha rechazado que Vara lo intentara justificar y ha señalado que "mejor que se hubiera quedado callado". Decir que se pacta con Bildu para salvar vidas es una afirmación que "estremece, que está carente de pudor y que no tiene ningún sentimiento".



A su juicio, los militantes socialistas de verdad, "lo que lucharon por la paz, por la libertad y por la democracia en España, especialmente en el País Vasco, tienen que estar tentándose las ropas", ha destacado.



Por último, el presidente del PP extremeño ha criticado la "poca personalidad" de Fernández Vara, que "ha leído" el argumentario de Ferraz como un "chico obediente" aunque fuera "infumable" y ha señalado que hubiera preferido que se hubiera puesto "del lado de la memoria de las víctimas del terrorismo y no al lado de un presidente que no tiene escrúpulos", ha sentenciado.