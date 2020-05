Extremeños vuelven a piscinas, cines, teatros y monumentos y podrán pasear sin horarios

Ep

Se podrá hacer al encontrarse las provincias de Badajoz y Cáceres entre los territorios que pasan a la fase 2 de la desescalada, y que abarcan al 47 por ciento de la población española (22 millones de habitantes).



Esta nueva fase continúa aliviando las medidas de confinamiento, permitiendo retomar más actividades, como la reapertura de piscinas, museos, cines o monumentos, la vuelta a las aulas en determinados casos y de forma voluntaria, así como, aliviar las medidas de restricción de las que ya se venían desarrollando en la Fase 1, como pueden ser el comercio y la hostelería, o los paseos y la práctica deportiva.



De esta forma, este lunes podrán abrir cines, teatros y monumentos de Extremadura con un tercio de su aforo. En caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo ni reunir más de cuatrocientas personas. Además, se recomendará la venta online o telefónica de la entrada.



En cuanto a los paseos, el ministerio de Sanidad ha decidio flexibilizar los paseos de manera que hasta 15 personas puedan realizarlos en fase dos, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento, que ha publicado una nueva orden en el BOE este sábado 23 de mayo.



Además, se suprimen las franjas horarias para las salidas de los niños, los paseos y la práctica de deportes como correr o montar en bicicleta, si bien se tratará de dejar un "pasillo horario" para los mayores de 70 años, que se fijará probablemente por la mañana.



PISCINAS



Otro de los espacios que irán retomando su actividad aunque con limitaciones, y como en todos los casos respetando las medidas de seguridad, son las piscinas.



El aforo máximo permitido será del 30% de la capacidad de la instalación, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad de dos metros entre usuarios. La Orden del Ministerio de Sanidad del 16 de mayo establece que, en caso contrario, se reducirá dicho aforo a efectos de cumplir con la distancia de seguridad.



Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.



VISITAS A RESIDENCIAS



Sanidad también permite a la Junta de Extremadura regular las visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes.



Un aspecto en el que ya trabaja el Gobierno extremeño, tal y como avanzó el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, este pasado sábado. Así, y aunque el protocolo aún no está concluido, adelantó que estas visitas se limitarán a centros libres de Covid-19, por familiares sin síntomas, una vez a la semana y con cita previa.



BODAS



Asimismo, desde esta semana, se podrán celebrar bodas con un aforo máximo de cien personas en espacios al aire libre o de cincuenta en espacios cerrados y se podrán llevar a cabo en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas.



Eso sí, se obliga durante la ceremonia nupcial a cumplir las medidas de higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias.



Los lugares de culto podrán celebrar ceremonias con un 50% del aforo, de tal forma que aforo máximo deberá publicarse en un lugar visible del espacio y se deberán cumplir las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.



Se aconseja la desinfección del lugar de culto; la organización de las entradas y salidas, y la puesta a disposición de los fieles de dispensadores de geles hidroalcohólicos. No se permitirá el uso de agua bendecida ni el contacto personal, ni la actuación de coros. Igualmente, se limitará el tiempo de las celebraciones. Podrán celebrar velatorios con hasta 25 personas al aire libre y 15 en caso de ser en espacios cerrados.



AUTOESCUELAS



Las autoescuelas podrán abrir, a partir de este lunes aunque, tendrán que hacerlo con un tercio del aforo, y en el caso de las clases prácticas de conducción será obligatorio el uso de mascarillas en el vehículo de prácticas, tanto por el profesor como por el alumno.



Además, se deberá limpiar y desinfectar el vehículo de prácticas antes y después de su uso por cada alumno, prestando especial atención a los elementos de uso común y el mando del vehículo, así como llevar a cabo su ventilación posterior.



HOSTELERÍA Y COMERCIO



Los establecimientos de hostelería podrán volver a atender a sus clientes en el interior de sus locales, con un aforo máximo del 40 por ciento en las mesas, ya que en la barra continúa prohibido, ya que hasta ahora solo han podido hacerlo en la terraza y en la mitad de su capacidad.



Los hoteles también reabren zonas comunes al 30 por ciento de su capacidad. Los comercios pueden abrir con un 40 por ciento de su aforo, y los centros comerciales con un máximo del 30 por ciento en sus zonas comunes.