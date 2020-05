Extremadura pasará a la fase 2 de desescalada el próximo lunes, 25 de mayo

Ep.

El Ministerio de Sanidad ha autorizado este viernes que la comunidad autónoma de Extremadura al completo pase a la Fase II del plan de transición a la "nueva normalidad" de la crisis del coronavirus, a partir del próximo lunes, 25 de mayo.

Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa este viernes tras el Consejo de Ministros Extraordinario, después de estudiar las peticiones que han realizado las comunidades autónomas para cambiar de fase.

En su intervención, Illa ha querido enviar una "felicitación sincera" a las comunidades autónomas por el trabajo que han realizado en proceso, del que se ha mostrado convencido de que "no solo salimos, sino que salimos más fuertes de esta situación".

Así, el ministro ha reafirmado que las decisiones que se han tomado sobre las diversas comunidades autónomas han sido "con la máxima de que cada paso que demos, sea un paso seguro".

SITUACIÓN POR COMUNIDADES

El 53 por ciento de los españoles estará a partir del próximo lunes en la fase 1 del plan de desescalada diseñado para recuperar la actividad del país ante la expansión del coronavirus, con la incorporación a este grupo de la Comunidad de Madrid, del área metropolitana de Barcelona y de todas las provincias al completo de Castilla y León.

Sin embargo, permanecerán en esta fase 1 la Comunidad Valenciana, varias zonas sanitarias catalanas, las provincias andaluzas de Málaga y Granada y las de Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha.

Estas cinco provincias que no progresan son las que se incorporaron más tarde a la fase 1 que el resto de sus respectivas Comunidades y van a permanecer en ella. El resto del país avanza la semana que viene a la fase 2.

Salvador Illa ha mantenido entre miércoles y jueves reuniones con todas las autonomías, Ceuta y Melilla y finalmente ha aceptado el progreso a fase 1 de la Comunidad de Madrid, que ha provocado un gran debate entre gobiernos porque el Ejecutivo autonómico lo venía solicitando desde que la semana pasada quedó en la fase 0.

CATALUÑA, ANDALUCÍA Y C-LM, POR PARTES

Lo mismo ha ocurrido con el área metropolitana de Barcelona, que pasa de la fase 0 a la 1, y todas las provincias de Castilla y León, en la que había ya bastantes zonas sanitarias en fase 1 y a la que ahora se incorpora toda la Comunidad.

A partir de este viernes, las decisiones sobre el avance o no de Castilla y León se tomará por provincias y no por áreas de salud. Pero el resto del país, que estaba ya en fase 1, no pasa al completo al siguiente escalón de desconfinamiento.

Permanece la Comunidad Valenciana, que ha optado por no dar el paso al haber registrado un ligero repunte de contagios. También seguirán en fase 1 aquellas zonas que se incorporaron más tarde a esta situación que el resto de sus comunidades.

Es el caso de Cataluña; que se queda en fase 1 con la incorporación de Barcelona, pero progresan a fase 2 el Campo de Tarragona, Alto Pirineo-Aran y Tierras del Ebro, que fueron las primeras en avanzar.

Lo mismo ocurre en Andalucía, donde Granada y Málaga van a permanecer en fase 1 mientras el resto de provincias avanzarán el lunes a la fase 2, y en Castilla-La Mancha, porque Toledo, Ciudad Real y Albacete seguirán en esa fase 1, pero el resto de la comunidad progresa. También a la fase 2 se incorporan las demás autonomías y las ciudades de Ceuta y Melilla.

En el caso de las islas, el ministro ha explicado que continuarán en fase 2 las islas más pequeñas que ya lo habían conseguido y a las que ahora se suman todas las demás. Es decir, tanto Canarias como las Islas Baleares al completo estarán la semana que viene en el tercer escalón de la desescalada.

SOLICITUD DE EXTREMADURA

Cabe recordar que ya el pasado martes, la Junta de Extremadura envió al Ministerio de Sanidad la solicitud para el paso a la fase 2 de la desescalada, de ambas provincias extremeñas, Cáceres y Badajoz, argumentando los recursos con los que la comunidad cuenta en Atención Primaria y salud pública a la hora de diagnosticar y realizar un seguimiento de los contagiados por Covid-19 para "yugular" un posible brote.

Así se desprende de los "datos epidemiológicos" que presenta Extremadura, que según el último informe de este pasado jueves, la región solo registró un fallecimiento, con lo que el número total de muertos se eleva a 505 personas, mientras que los casos confirmados por PCR ascienden en la región a los 3.042.

Asimismo, en la última jornada se han confirmado dos casos positivos por PCR en las áreas de salud de Mérida y Plasencia y 427 altas, mientras que los hospitales de la región cuentan con 49 pacientes covid ingresados, dos de ellos en la UCI.

En su solicitud, la comunidad extremeño ha trasladado al Ministerio de Sanidad que la región cuenta con una "muy importante" Atención Primaria de salud, constituida por 53 zonas de salud en la provincia de Cáceres y 60 en Badajoz para poder detectar los posible brotes "cuanto antes".

Además, Cáceres tiene 246 consultorios locales y 169 la provincia de Badajoz, además de que la media de tarjetas sanitarias por profesional no pasa de las 990 en Cáceres, mientras que en Badajoz no pasa de las 1.250, dos de las cifras más bajas.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, resaltó que otras comunidades deben acudir a la figura de los llamados "rastreadores", mientras que Extremadura no lo necesita porque tiene una red de salud pública "muy importante" conformada por 71 farmacéuticos y 96 veterinarios que trabajan en la provincia de Cáceres en el ámbito de la atención primaria y 124 veterinarios y 69 farmacéuticos en la provincia de Badajoz.

"Esto nos permite que podamos tener un cuerpo de profesionales que sean capaces de hacer un seguimiento estrecho de esos contactos de tal suerte que podamos yugular cualquier brote que aparezca en fase muy temprana y que no dé lugar a que vaya a más", ha aseverado.

La Junta de Extremadura también ha puesto en valor que la comunidad tiene capacidad para hacer 1.600 PCR al día, 800 por provincia, una cifra que se verá incrementada hasta llegar a las alrededor de las 4.000 PCR cuando se cuente en próximas semanas con más recursos tecnológicos.