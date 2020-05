Extremadura suma un fallecido, dos nuevos contagios y 427 curados en las últimas 24 horas

Extremadura ha registrado una nueva víctima mortal por coronavirus en las últimas 24 horas, en concreto, se trata de un varón de 58 años en el Área de Salud de Mérida, por lo que la cifra total de fallecidos en la región asciende a 505 personas.



Asimismo, en la última jornada se han confirmado dos casos positivos por PCR en las áreas de salud de Mérida y Plasencia y 427 altas, lo que eleva a 3.238 los pacientes curados desde el inicio de la pandemia.



A su vez, Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 250 casos sospechosos y los hospitales de la región albergan 49 pacientes covid, de los que dos están en UCI.



Además, no se ha registrado ningún sanitario nuevo infectado y en las últimas 24 horas se han descartado 334 casos sospechosos que han negativizado por PCR, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



DATOS POR ÁREAS



Por áreas, el Área de Salud de Badajoz ha notificado 80 nuevos casos sospechosos y tiene tres pacientes covid hospitalizados, de los que uno está en UCI. Asimismo, se han curado 436 pacientes y, desde el comienzo de la pandemia, han fallecido 37 personas.



Mientras, el Área de Salud de Cáceres ha registrado 64 casos sospechosos en las últimas 24 horas y acumula 268 víctimas mortales en todo el periodo de la pandemia. Además, tiene 27 pacientes hospitalizados, ninguno en UCI, y registra 1.309 pacientes que ya se han curado.



A su vez, el Área de Salud de Mérida ha detectado en la última jornada 20 casos sospechosos y tiene diez pacientes hospitalizados, ninguno en UCI, además de haber registrado 31 víctimas mortales y 346 pacientes curados.



Por su parte, el Área de Salud de Plasencia ha notificado 26 casos sospechoso en las últimas 24 horas y tiene tres pacientes ingresados en el hospital, ninguno en UCI. También, desde el inicio de la pandemia, tiene un total de 73 víctimas mortales y se han curado 386 pacientes.



El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena registra 24 nuevos casos sospechosos en el día y tiene tres pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Asimismo, han fallecido 21 personas a lo largo del periodo y tiene 334 pacientes que se han curado.



Al mismo tiempo, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha detectado en las últimas 24 horas 17 nuevos casos sospechosos y cuenta con tres pacientes ingresados en el hospital. Además, se han curado 238 personas y acumula un total de 51 víctimas mortales.



Mientras, el Área de Salud de Coria ha notificado que en la última jornada ha detectado siete casos sospechosos y no tiene pacientes covid ingresados en el hospital. Asimismo, se han curado 146 personas y en el periodo de la pandemia se han producido 19 fallecimientos por coronavirus.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado en un día 12 casos sospechosos y no tiene pacientes infectados ingresados. Dicha área ha registra 43 personas infectadas que ya se han curado y se han producido cinco víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.