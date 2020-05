Vergeles: Extremadura presenta poca inmunidad e insta a protegerse para evitar rebrotes

Ep/Rd

Así, lo ha pedido el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, a los ciudadanos, ante los resultados correspondientes a Extremadura del estudio de seroprevalencia del coronavirus realizado por el Ministerio de Sanidad en todo el país.

Concretamente, el informe ha revelado "indirectamente" que la circulación del virus no ha sido mucha" en la comunidad extremeña, por lo que "ha habido poca inmunidad" al existir menos contagios que en otros territorios.



Según Vergeles, este test revela que sólo el 1,4 por ciento de la población de Extremadura cuenta con el denominado IgM, que son las defensas que se generan frente al Covid-19 de forma inmediata, un porcentaje que está muy lejos del 60 por ciento que supondría "la inmunidad rebaño o la inmunidad de grupo".



Por lo tanto, el Vicepresidente ha recalcado que la región extremeña está "muy lejos de estar preparados desde el punto de vista de las defensas para hacer frente al virus", reiterando la necesidad de utilizar las medidas no farmacológicas para combatirlo, como la higiene de manos, las mascarillas o el distanciamiento social, así como el respeto de las franjas horarias y los aforos.



Para Vergeles, hasta el momento, "es lo que tenemos, hasta que tengamos un tratamiento o una vacuna, que serán medidas farmacológicas".



Junto con ello, ha mencionado que sólo el 3% de la población extremeña cuenta con las defensas que genera el paciente tras haber pasado el coronavirus, denominadas IgG, "frente al 60%, que sería la inmunidad de grupo y que nos permitiría estar con las defensas adecuadas".



En este sentido, Vergeles ha matizado que "lo que tenemos es más riesgo" y, por tanto, "estamos más expuestos" por lo que es necesario protegerse "con todas las posibilidades y herramientas" para que no se produzca un rebrote.



Pero, ha aclarado que, en ninguna comunidad autónoma, se ha alcanzado la inmunidad de grupo que permitiría estar protegidos a los ciudadanos y, se van a realizar dos oleadas más de este estudio pero, cree que "no van a tener resultados muy diferentes".



Actualmente, los casos de Covid-19 confirmados por PCR en Extremadura representan entre un 0,7 y un 1 por ciento de las pruebas realizadas a los casos sospechosos



Cabe destacar que en el estudio de seroprevalencia han participado el 86,3% de los hogares seleccionados; en total, en el marco de este estudio, se han realizado 2.796 tests, 1.591 de ellos han sido en la provincia de Badajoz, y 1.205, en la de Cáceres, y el resultado es que 46 municipios pacenses y 56 se ha registrado algún positivo a estos tests.