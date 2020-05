Extremadura no registra fallecidos y comunica un nuevo contagio en las últimas 24 horas

La comunidad de Extremadura no ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que la cifra acumulada se mantiene en 500, y ha comunicado un nuevo contagio.



Asimismo, se han comunicado 58 nuevos casos sospechosos y se han descartado un total de 119 que habían sido diagnosticados como sospechosos.



También, en las últimas 24 horas hay 16 pacientes más que se han curado, lo que representa que un total de 2.652 personas han superado la infección por Covid-19 desde que comenzó la pandemia.



Además, en este momento, los hospitales extremeños tienen 77 personas ingresadas por Covid, de las que ocho están en UCI, y no se ha producido ningún nuevo sanitario contagiado en las últimas 24 horas.



SITUACIÓN POR ÁREAS SANITARIAS



Por áreas sanitarias, el Área de Salud de Badajoz ha notificado que hay 20 nuevos casos sospechosos y ha procedido a descartar 14 que tenía acumulados.



Asimismo, ha notificado un caso positivo más confirmado por PCR y tiene a cuatro pacientes Covid hospitalizados, de los que uno está en UCI. También se han curado 428 pacientes y desde el comienzo de la pandemia han fallecido 37 personas.



El Área de Salud de Cáceres ha registrado 12 casos sospechosos en las últimas 24 horas y se han descartado 18. Esta área acumula 267 fallecidos por coronavirus y tiene 43 pacientes hospitalizados, de los que uno está en UCI, y acumula 834 pacientes que ya se han curado.



El Área de Salud de Mérida ha detectado en un día cinco casos sospechosos y ha descartado 25 de los que tenía notificados. Además, tiene 15 pacientes hospitalizados, de los que tres están en UCI, acumula 29 víctimas mortales y se han curado 329 pacientes.



El Área de Salud de Plasencia no tiene ningún nuevo caso sospechoso en las últimas 24 horas y ha descartado 11 anteriores. También tiene siete pacientes ingresados en el hospital, de los que dos se encuentra en UCI, ha registrado 72 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia y tiene 340 pacientes que se han curado, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha registrado siete nuevos casos sospechosos en un día y ha descartado 30. También tiene cuatro pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI, han fallecido 21 personas a lo largo del periodo y este área tiene 311 pacientes que se han curado.



Por su parte, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha detectado en las últimas 24 horas tres nuevos casos sospechosos y ha descartado otros tres. Asimismo, hay cuatro pacientes ingresados en el hospital y se han curado 224 personas, además de registrar 50 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.



El Área de Salud de Coria ha notificado que este pasado domingo ha detectado tres casos sospechosos y ha descartado otros tres. Dicha área no tiene pacientes Covid ingresados en el hospital y se han curado 145 personas. En el periodo de la pandemia se han producido 19 fallecimientos por coronavirus.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra tiene registrados en un día ocho casos sospechosos y ha descartado 15 en las últimas 24 horas. No tiene pacientes infectados ingresados y registra 41 personas infectadas que ya se han curado. Se han producido 5 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.