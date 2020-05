Seis de cada diez autónomos extremeños han retomado ya su actividad, según ATA

El 60,9 por ciento de los autónomos extremeños ya han vuelto a la actividad tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus, un punto por encima de la media nacional, que cifra en el 59,9 por ciento los autónomos que han retomado la actividad,



Así se pone de manifiesto en un informe de ATA, en el que se resalta que dentro de ese porcentaje están incluidos un 22 por ciento de autónomos que mantuvieron sus negocios abiertos desde que se decretó el primer estado de alarma.



A través de una nota de prensa, la organización señala que estos datos se corresponden con un modelo de desescalada a tres velocidades, con algunas regiones en fase 0, la mayor parte en fase 1 y sólo con las islas de La Graciosa, Hierro, La Gomera y Formentera en fase 2.



Igualmente, ATA resalta que Murcia, que se encuentra en fase 1, es la Comunidad donde más autónomos han retomado su actividad normal o nunca la abandonaron, con un 68,9% de trabajadores por cuenta propia en activo. Le siguen Navarra (66,9%), Galicia (63,1%) y Canarias (62,4%).



Por encima de la media del 59,9% se encuentran también en Aragón (61,4%), País Vasco (61,1%), y Andalucía y Extremadura (60,9%) y justo en la media se encuentra Asturias.



La Comunidad de Madrid, en su totalidad en fase 0, es la región que menos autónomos declaran estar ejerciendo su actividad, con el 51,8% de los autónomos en activo, frente al 48% que aún no ha podido reanudar su negocio.



"La incorporación a esta nueva realidad ha ido sucediéndose poco a poco y de manera desigual en el territorio español. Muchos autónomos abrirán hoy por primera vez tras dos meses de parón. Se puede decir que se ha incorporado casi la mitad de los que habían parado", asegura el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que espera que a lo largo de la semana la incorporación sea mayor en sectores como la hostelería, en la que por ahora sólo han abierto sus negocios uno de cada cinco autónomos.



A su vez, ATA subraya que hay sectores donde será más rentable tener cerrado que abierto ante las restricciones sanitarias y otros que no puedan abrir porque su actividad pueda verse afectada aún ante las restricciones.



Amor afirma además que existe una correlación evidente entre las comunidades donde sectores como la hostelería, comercio o turismo tienen un mayor peso, y que se corresponde con las regiones donde menos incorporaciones se han producido, y entre las regiones donde predominan los sectores agrícola, ganadero e industria, que tienen ya a más autónomos en activo.



AGRICULTURA, LA QUE MÁS AUTÓNOMOS TIENE EN ACTIVO



De hecho, los sectores que más autónomos tienen actualmente ejerciendo su actividad son la agricultura (88,9%), las actividades administrativas (87,7%), la industria, (82,3%), el transporte (78,3%), las actividades sanitarias (76,6%), las actividades financieras y de seguros (76,5%), la construcción (72,2%), las actividades profesionales (70,7%), e información y comunicación (70,1%).



Sin embargo, en el lado contrario, hay actividades que están completamente paralizadas, como la hostelería, donde sólo trabajan un 22,5%; las actividades artísticas (24,2% en actividad) y las actividades inmobiliarias (39,7% de autónomos en actividad). La mitad del comercio en España ha abierto sus negocios y son un 55,6% de sus autónomos los que aseguran que han vuelto a la actividad según ATA.



Finalmente, la educación ha sido el sector más castigado y sigue sin poder volver a su actividad. De este sector, sólo un 13,5% de autónomos aseguran que han retomado su actividad, de forma que casi 9 de cada 10 autónomos del sector de la educación en toda España no han podido volver a trabajar aún.