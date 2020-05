Monago alerta: Sería una "temeridad" reabrir los colegios en las actuales condiciones

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que en las actuales condiciones sería una "auténtica temeridad" reabrir los colegios en la región, ya que en estos momentos es la segunda comunidad con mayor tasa de letalidad por coronavirus.



En este sentido, el líder del PP regional ha recordado que el Ejecutivo extremeño "no ha explicado todavía en qué condiciones pretende" que las familias dejen a sus hijos en los colegios ni ha demostrado, en su opinión, que deban tener "ninguna confianza" en la Junta.

Igualmente, Monago ha recordado que hace una semana el PP ya advirtió que Extremadura "no estaba preparada para que los alumnos volvieran a las aulas" el próximo 25 de mayo, como se prevé en la fase 2 de la desescalada.



Durante este tiempo, y a pesar de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y su gobierno han "insistido en que los colegios iban a abrir, no han sido capaces de dar ningún paso para prepararse para ese objetivo".



"Ni los alumnos, ni el personal docente ni el administrativo ni nadie debería verse expuestos al virus en los centros educativos porque la Junta no garantiza la dotación de medidas de protección" ha señalado Monago, quien ha exigido un plan integral de seguridad "riguroso y responsable" por parte de la Junta, como ya han hecho otras comunidades autónomas.



En esta línea, tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa, Monago ha criticado que el Gobierno extremeño tan solo haya ejercido el "ordeno y mando" al que "tanto tienen acostumbrados y que le ha costado el rechazo de toda la comunidad educativa", mostrando "su improvisación una vez más".



"Cuando en teoría quedaría apenas una semana para que los alumnos pudieran volver a las aulas, la Junta no ha hecho nada y ha cargado la responsabilidad en los directores de los centros educativos que se han visto desbordados al no tener ni un protocolo de actuación ni fondos suficientes para llevar a cabo las medidas más elementales de protección", ha destacado el 'popular'.



De este modo, Monago ha recordado que "casi todas las comunidades han rechazado" reabrir los colegios antes de septiembre, así como los sindicatos y hasta la Asociación Española de Pediatría, que incluso ha advertido que los alumnos de Educación Infantil "deberían ser los últimos en regresar".



"Todo lo contrario de lo que propuso Fernández Vara", ha aseverado Monago, quien ha recordado que el socialista "incluso avanzó su pretensión de ampliar la edad para que los niños de hasta 12 años pudieran volver a las aulas a partir del 25 de mayo, facilitando así que los padres que trabajan pudieran dejar a sus hijos en los colegios".



"Ni un colegio es una guardería ni los profesores son canguros", ha sentenciado el líder de los 'populares' extremeños.



Por último, el presidente del PP de Extremadura ha señalado que Fernández Vara "ha demostrado no estar a la altura" de la responsabilidad que se le exige a un dirigente en los momentos difíciles y ha asegurado que "su obligación es poner sobre la mesa medidas de conciliación para que los padres puedan volver al trabajo" y así "no tengan que verse obligados a exponer a sus hijos a un contagio".



"La responsabilidad de la Junta es que la vuelta a las aulas se haga en las máximas condiciones de seguridad y si es en septiembre, mejor" ha finalizado.