Vara traslada "cariño" y "preocupación" de la región a extremeños que residen en exterior

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha trasladado el "cariño", "recuerdo" y "preocupación" de la región por todas los extremeños que residen en otras comunidades u otros países.

En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha participado en un encuentro virtual organizado por la Dirección General de Acción Exterior con las vocalías del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior y los presidentes de las federaciones de casas regionales de la Comunidad Autónoma.

"Os queremos mucho, os he recordado mucho estos días y os he tenido muy presente en mis pensamientos y espero que podamos vernos más pronto que tarde y podamos darnos un gran abrazo", ha deseado el máximo mandatario extremeño, quien se ha mostrado seguro de que esta crisis provocará cambios, ya que el índice de prioridades cambiará y se darán valor a cosas que hasta ahora no se tenían en cuenta.

Igualmente, el presidente de la Junta de Extremadura también ha querido, en nombre del Gobierno regional, trasladar el pésame a los familiares de las personas fallecidas hasta ahora por esta crisis.

"Nunca imaginé que un reponedor de un supermercado o la persona que recoge la basura iba a ser tan importante para mí, igual que nunca imaginé que todo el personal sanitario iba a tener que responder a este reto al que se han enfrentado de manera tan destacada", ha declarado Fernández Vara.

"A partir de ahora hay que trabajar para ver cómo salimos todos fortalecidos y ojalá que los políticos sepamos estar a la altura, ya que veo a demasiados con la camiseta de sus partidos puestas y hay que guardarlas para sacar la camiseta de todo lo que nos une, porque lo importante no es lo que pase en las próximas elecciones, sino en los próximos meses", ha insistido el presidente autonómico.

A su vez, el presidente de la Junta ha saludado a los participantes en un encuentro que se enmarca en la ronda de reuniones organizadas a través de la estrategia de retorno y conexión con el talento Extremadura en el mundo y que es el segundo de los eventos online previstos para sustituir a los encuentros presenciales que durante 2020 se iban a celebrar en diferentes ciudades españolas y europeas.

Por eso, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, este encuentro ha servido para conocer de primera mano cómo se encuentran las personas que componen estas asociaciones, que aglutinan a gran parte de los extremeños residentes fuera de la región, y para conocer cómo están viviendo la situación provocada por la alerta sanitaria en otras regiones y países.

"ESCAPARATE" DE LA REGIÓN

Los participantes destacaron el papel que desempeñan como "escaparate" de la región en los lugares donde están ubicadas, subrayando la oportunidad que se abre para potenciar el turismo en Extremadura y mostrándose dispuestos a formar parte de la difusión de la región y de su oferta turística, sobre todo a nivel nacional, debido al impacto que la alerta sanitaria va a provocar en el periodo vacacional que se aproxima.

También han agradecido la reunión y la presencia de Guillermo Fernández Vara, ya que aseguraron les daba fuerzas para seguir y sentir que no están solos y "que Extremadura nos echa tanto de menos como nosotros a ella".

Cabe recordar que en este encuentro también ha participado la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, presidenta del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior, quien ha destacado el trabajo que realizan dichas comunidades en la difusión de Extremadura fuera de las fronteras regionales.

Actualmente hay cerca de 600.000 extremeñas y extremeños residiendo fuera de la región y más de un centenar de Comunidades Extremeñas en el Exterior repartidas por otras regiones españolas y países.