Blanco-Morales cifra en 2.512 millones los pagos ordenados por Junta en lo que va de año

Rd./Ep.

La vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha realizado este martes un balance de las consecuencias de la crisis sanitaria en las cuentas regionales, tanto en el apartado de los gastos como de los ingresos, mermados por el descenso de la actividad económica.

Durante su comparecencia, a petición propia, ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, para informar sobre las medidas adoptadas por su departamento y hacer un balance provisional de las repercusiones económicas, según sus palabras, se trata de un análisis, "provisional e incompleto", ya que los efectos de la misma aún no han cesado.

Así pues, ha asegurado que en el actual ejercicio presupuestario, y a 12 de mayo, se han ordenado pagos por importe de 2.512 millones de euros. Asimismo, las cifras de gasto generadas por la crisis dan una idea de la magnitud del reajuste que la pandemia provoca en los presupuestos para 2020.

En este sentido, se ha referido a los 22 millones de euros en costes de personal, a los más de 8 millones de euros de rentas garantizadas, a los 16 millones de gasto sanitario y a los 64 millones de euros de las ayudas al mantenimiento y recuperación del empleo incluidos en el Decreto-ley 8/2020, entre otros.

Asimismo, Blanco-Morales ha asegurado que, a 30 de abril, se han destinado 16,8 millones de euros a material sanitario y servicios y 2 millones de euros a inversiones.

Además, y para hacer frente a las necesidades de liquidez, el Gobierno de la nación adelantará el 50% de la liquidación de 2018 del Sistema de Financiación Autonómica; actualizará las entregas a cuenta y creará un fondo no reembolsable de los 16.000 millones de euros.

En cuanto a las peticiones realizadas al Gobierno de la nación, tal y como ha subrayado, Extremadura mantiene la reclamación de que se financie el déficit exigido en 2019, la previsión de déficit del actual ejercicio, que se adapten las reglas fiscales que dependen de la Unión Europea y que se asignen recursos extraordinarios a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica.

Al mismo tiempo, desde el ámbito europeo, según ha explicado Blanco-Morales, la Comisión Europea ha flexibilizado la gestión de los fondos programados y agilizado su pago, lo que permitirá aumentar los recursos con los que proveer las nuevas necesidades.

Por último, ha recordado que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ya avanzó que la renovación de las cuentas regionales centrará el próximo debate del estado de la región, "con una voluntad máxima de consenso para afrontar esta crisis sanitaria, social y económica".

ADOPCIÓN DE "MEDIDAS EXCEPCIONALES"

Por ello, Blanco-Morales ha manifestado que la Junta de Extremadura ha adoptado "medidas excepcionales y con carácter urgente" para "adaptar" la Administración a la actual crisis sanitaria, al tiempo que ha activado "los mecanismos necesarios" para garantizar la cobertura pública de los ciudadanos.

A este respecto, la vicepresidenta ha comenzado su intervención destacando que los principales fines de la Junta de Extremadura son "preservar la vida y la salud de los extremeños y minimizar el impacto social y económico" de la pandemia en la región.

De esta forma, en el apartado de las medidas, la vicepresidenta primera ha afirmado que todas las decisiones adoptadas se basan en tres aspectos esenciales: "el respeto a las pautas marcadas por las autoridades sanitarias, la coherencia con las decisiones tomadas por el Gobierno de España y el deseo de complementarlas para potenciar su eficacia en la región".

Para este fin, tal y como ha recordado, el Ejecutivo extremeño ha impulsado medidas excepcionales en recursos humanos para compatibilizar la salud de los trabajadores y la adecuada prestación de los servicios y para dotar de los profesionales necesarios para hacer frente a la crisis, especialmente en el ámbito sociosanitario.

En esta línea, se ha priorizado el teletrabajo y la asistencia telefónica, la celebración telemática de reuniones de los órganos representativos y de gobierno, entre ellos del Consejo de Gobierno, y se ha asegurado que "ningún trabajador contratado durante el estado de alarma se viera perjudicado en sus expectativas laborales presentes ni futuras", ha aseverado.

En el ámbito administrativo, se ha acordado la suspensión de plazos para la tramitación de procedimientos y, en materia de tributos, la ampliación y prórroga de los plazos de presentación y pago de impuestos y la elevación de la cuantía mínima para la exención en garantías de aplazamientos y fraccionamientos para favorecer la liquidez de familias, pymes y autónomos.

En cuanto a los gastos, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, se han arbitrado mecanismos que garanticen que los fondos públicos lleguen a su destino con celeridad, sin desvirtuar los controles que garantizan su buen uso; se ha agilizado el cumplimiento y acreditación de los requisitos en las subvenciones, que se podrán conceder de forma directa si están dirigidas a la gestión de la COVID-19, y se han reducido los trámites para los convenios.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



Tras la intervención de la consejera ha tomado la palabra el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, quien ha señalado que esta "nueva situación" plantea "problemas inéditos" pero también "viejos problemas", por lo que ha destacado la necesidad de gobierno y oposición estén "a la altura de las circunstancias".



Macías ha resaltado que las previsiones económicas con las que se elaboraron los Presupuestos de Extremadura para 2020 "han saltado por los aires", ya que no va a tener ni los gastos ni los ingresos previstos, por lo que "habrá que cambiarlos sustancialmente" porque "no se van a cumplir".



Así, ha resaltado que lo principal en esta pandemia en el gasto sanitario, tras lo que ha destacado la necesidad de "blindar los servicios públicos"; garantizar la protección social, poner en marcha una reforma fiscal "equitativa, justa y progresiva", o poner a los cuidados como "eje central de las políticas públicas", entre otras medidas.



Por su parte, el diputado del Grupo Ciudadanos José María Casares, quien ha echado en falta que la vicepresidenta "haga mención al grave problema presupuestario que se nos viene encima", tras lo que ha destacado que es necesario "hacer un fuerte esfuerzo financiero".



Y es que, según ha señalado Casares, la crisis del Covid-19 va a suponer un "fuerte impacto" en el empleo, una contracción del consumo privado, y una "fuerte caída de la inversión en un contexto de incertidumbre y de una menor demanda", por lo que ha reclamado a la Junta que ponga en marcha una Ley de Emergencia en la que "se modifiquen los actuales presupuestos", así como activa la cláusula de excepcionalidad para suspender el marco fiscal, ha dicho.



Por su parte, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha lamentado que entre todas las medidas citadas por Blanco-Morales "en ningún momento ha dicho que la Junta de Extremadura vaya a hacer más test", que es "lo que está pidiendo la OMS y toda la sociedad extremeña".



Hernández Carrón ha resaltado que "la realidad" es que a día de hoy a los autónomos y las pymes "aún no le han llegado gran parte de esas ayudas que dicen que llevan poniendo en marcha hace dos meses", tras lo que ha reivindicado la necesidad de actuar en "dos frentes" como son el ámbito sociosanitario y el económico.



En el ámbito sociosanitario, el diputado del PP ha destacado la necesidad de poner en marcha un "ambicioso plan para el blindaje de las residencias de mayores", en las que se han producido gran parte de los fallecimientos por coronavirus en Extremadura por si se produce un "rebrote" del virus como apuntan algunos expertos.



También ha reclamado a la vicepresidenta extremeña que "traiga ya" a la Asamblea de Extremadura una propuesta de reforma del presupuesto, ante la que ha pedido "transparencia" en la reorientación del gasto, y que aclare "qué piensa hacer, cómo lo piensa hacer y cuándo".



Respecto al reparto del fondo de los 16.000 millones por parte del Gobierno central, Hernández Carrón ha instado al Ejecutivo regional a "dar un puñetazo en la mesa", porque Extremadura ocupa "los últimos lugares en el reparto para gasto sanitario", y ha defendido que la comunidad "no debe aceptar miseria".



Finalmente, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha reafirmado que esta pandemia ha puesto de manifiesto la "importancia del valor de lo público", que a su juicio debe "blindarse para evitar futuras amenazas", ante lo que ha considerado "de una irresponsabilidad absoluta" el "mantra de bajar impuestos" que se viene escuchando.



"Sin los impuestos sencillamente no podríamos estar luchando contra esta pandemia, sería imposible", ha aseverado el diputado socialista, quien ha advertido de que su grupo "no va a permitir que se debilite el sistema público de protección social, y menos en estos momentos", en los que el objetivo es que "nadie se quede atrás".