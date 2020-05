Cuatro fallecidos y 14 casos sospechosos en primer día fase 1 desescalada en Extremadura

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado cuatro fallecidos y 14 casos sospechosos de coronavirus, de los que dos ya han sido confirmado por PCR, en la primera jornada de la fase 1 de desescalada en la región, que arrancó este pasado lunes, 11 de mayo.



Así pues, de los cuatro fallecidos en las últimas 24 horas, tres de ellos pertenecen al área de salud de Cáceres, que son dos hombres de 98 y 90 años y una mujer de 84 años, y una mujer de 76 años de Navalmoral de la Mata, por lo que ya son 487 las víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.



En concreto, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa, caso sospechoso de infección por Covid-19 es "cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita", a la que se le hace el diagnóstico por PCR en las siguientes 24 horas.



De este modo, de acuerdo a este sistema, desde este pasado lunes se han producido 14 altas, lo que deja un acumulado de 2.423 pacientes curados de infección por coronavirus.



Además, los hospitales extremeños cuentan con 126 pacientes ingresados, de los que 14 están en UCI, y no se ha registrado ninguna incidencia de personal sanitario desde este pasado lunes.



DATOS POR ÁREAS DE SALUD



Así, respecto a los datos por áreas de salud, la de Badajoz registra siete casos sospechosos comunicados desde la entrada en la Fase 1, y desde el inicio de la pandemia han fallecido 37 personas, y tiene 417 pacientes curados y 7 hospitalizados, tres de ellos en UCI.



Por su parte, el Área de Salud de Cáceres ha comunicado 1 caso sospechoso, que ya ha sido confirmado por PCR. Registra 3 fallecidos más, dos hombres de 98 y 90 años y una mujer de 84 años, lo que hace un total de 255 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.



El área de Cáceres cuenta con 797 pacientes curados y 79 pacientes hospitalizados, de los que cuatro están en UCI.



Igualmente, en el Área de Salud de Mérida ha notificado un caso sospechoso en la última jornada, y acumula desde el inicio 29 fallecidos y ha dado 316 altas epidemiológicas. Tiene 14 pacientes hospitalizados, de los que 5 están en UCI.



El Área de Salud de Plasencia no tiene ningún caso sospechoso desde la entrada en la Fase 1, y cuenta con 71 fallecidos y 270 pacientes curados desde el inicio de la pandemia. Tiene 12 pacientes ingresados en el hospital, de los que 1 está en UCI.



Por su parte, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha comunicado un caso sospechoso, que ha sido confirmado por PCR. Acumula 21 fallecidos, y 285 pacientes curados de coronavirus. Hay 8 hospitalizados, 1 de ellos en UCI.



El Área de Salud de Navalmoral de la Mata no ha registrado ningún caso sospechoso, y registra desde el inicio de la pandemia 50 fallecidos, uno más en las últimas 24 horas, una mujer de 76 años. Tiene 194 pacientes curados y 6 pacientes ingresados en el hospital.



El Área de Salud de Coria no tiene ningún caso sospechoso. Registra 19 fallecidos y 105 pacientes curados desde el inicio de la pandemia, y no tiene pacientes ingresados en el hospital por coronavirus.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 4 casos sospechosos, y acumula 5 fallecidos y 39 pacientes curados. No tiene pacientes hospitalizados por covid-19.