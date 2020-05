Monago cree que Extremadura no está preparada para la reapertura de centros educativos

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este viernes que la región "no está preparada" para la reapertura de los centros educativos, que según ha indicado debería realizarse el próximo lunes, 11 de mayo, para disponer la posible llegada de alumnos dentro de 15 días, según las actividades permitidas en el plan de desescalada del Gobierno de España.



En concreto, el líder de los 'populares' extremeños ha destacado una instrucción enviada por la Junta a los directores de los centros educativos, en la que "reconoce que no va a poder proporcionar mascarillas a los profesores" y les dice que "el mercado está saturado pero les insta a que realicen compras por su cuenta de mascarillas y guantes".



"Si el mercado está saturado, ¿dónde van a comprarlo?, ¿con qué dinero?", ha cuestionado el dirigente 'popular', quien a través de una nota de prensa recuerda que hay "muchos" centros que "aún no han recibido las partidas para hacer frente a los gastos de funcionamiento normales del curso".



También se ha referido a una carta remitida por la Consejería de Educación a los alcaldes en la que, según indica, les insta a realizar "una limpieza más profunda" en las zonas que vayan a utilizar los equipos directivos.

"No les insta a desinfectar los centros ni a colocar elementos de protección, sino sólo a una limpieza más profunda", ha lamentado, al tiempo que ha exigido en consecuencia una "rectificación inmediata".



De este modo, Monago ha criticado la "improvisación" de la Junta, que "ha vuelto a anunciar una medida sin saber ni cómo hacerlo ni estar preparados para ello"; y ha incidido en que "sin mascarillas ni elementos de protección y sin tomar las recomendaciones en materia de seguridad, los centros educativos ni pueden ni deben abrir".



Además, para el presidente del PP extremeño, la Junta "está mostrando su incapacidad para liderar la desescalada, para abrir las aulas y, mucho menos, para solicitar que sean más alumnos los que puedan incorporarse dentro de 15 días", ha señalado.

A su vez, el líder del PP regional ha recordado que el Gobierno central limitó esa vuelta a las aulas a los alumnos de Educación Infantil pero el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "propuso ampliarlo a la Educación Primaria".



Finalmente, tras afirmar que "no hay plan" por parte de la Junta sino "sólo anuncios temerarios por falta de prevención", ha reclamado "prudencia y serenidad" ante la toma de decisiones porque "hay vidas en juego", ha sentenciado.