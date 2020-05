Vara apela a la responsabilidad individual porque "es mucho lo que está en juego"

Ep

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha apelado a la responsabilidad individual si a partir de este lunes, 11 de mayo, Extremadura entra en Fase 1, porque "es mucho lo que está en juego" en la desescalada.



Fernández Vara se ha referido de esta manera a la solicitud que la región ha realizado al Ministerio de Sanidad para que tanto la provincia de Badajoz como la de Cáceres entren en la próxima fase de la desescalada.



En esta línea, Vara ha defendido que se haya pedido la transición para ambas provincias a pesar de que Cáceres ha sido más afectada en cuento a fallecimientos por Covid-19, porque lo que se mide y se valora, no es lo que pasó hace un mes sino lo que está pasando ahora.



Así, Cáceres está por encima en el número de camas por 10.000 habitantes que Badajoz y en igualdad en cuanto al número de camas UCI, ha remarcado el presidente autonómico en una entrevista al programa A esta Hora de Canal Extremadura TV, recogida por Europa Press.



Además, también a la hora de permitir el paso de fase, se juzga la capacidad de la región de cara a dar una respuesta inmediata a la posibilidad de que aparezca un caso y, en este ámbito, tanto Cáceres como Badajoz, tienen una "enorme capacidad" de Atención Primaria.

Sobre los datos de afectados por coronavirus, el presidente extremeño ha destacado que están bastante "equilibrados" en las diferentes áreas de salud.



"Yo he entendido desde el primer momento, puedo estar equivocado pero creo que tiene que ser así, y no lo digo solo para Extremadura lo digo para el conjunto de España, en la medida en la que podamos ir juntos evitaremos que se puedan producir desplazamientos incontrolados entre territorios", ha manifestado.



Asimismo, el presidente autonómico ha valorado que la ciudadanía ha cumplido con "carácter general" las medidas de confinamiento, algo que espera que también se produzca ahora en las fases de la desescalada.



SITUACIÓN EN LAS RESIDENCIAS

Sobre la situación de las residencias de mayores, en las que se han registrado gran parte de los fallecidos en la región, Fernández Vara ha apostado por llevar a cabo una revisión en profundidad de la protección sanitaria y sociosanitaria en España.



Así, ha considerado que se debería reforzar la presencia sanitaria en las residencias de mayores, adoptando por un modelo flexible y con mayor presencia de profesionales vinculados al sector sanitario.



"De aquí saldremos con un nuevo modelo en el que las residencias estarán más medicalizadas. Ahora, tenemos que ser conscientes de que una residencia donde haya muchos más médicos y muchos más enfermeros tendrá un coste de un 30 por ciento más", ha dicho, al tiempo que ha defendido que pedir medicalizar residencias y menos impuestos "no es posible".



En esta línea, el presidente extremeño ha asegurado que está viviendo, con la crisis sanitaria del coronavirus, el peor momento de su vida política e incluso personal, ha reconocido, ya que tiene "un roto" del que no sabe el tiempo que tardará en recuperarse.



VUELTA A LOS COLEGIOS



También y preguntado por la posibilidad de la vuelta de los alumnos a los centros escolares este curso, Fernández Vara ha dicho que tiene "muchas dudas".



"Resulta difícil, y dudar no es malo, yo creo que lo que está sobrando ahora son sabios, resulta difícil decirle a la ciudadanía que en el mes de septiembre los niños van a volver al colegio, que probablemente no puedan volver todos y tengan que hacerlo por turnos y que ahora vayan a volver en junio", ha reconocido.



Por ello ha confiado en que la semana que viene "se aclare el panorama" porque no quiere precipitarse en la toma de decisiones, ha sostenido.



"Tengo dudas y necesito compartirlas con la gente que sepa más que yo y que puedan tener las cosas claras. La semana que viene nos vamos a reunir con los representantes de los docentes y le pido a todo el mundo un esfuerzo de ponerse en el lugar de los otros", ha dicho.

ACUERDOS EN POLÍTICA



En su intervención, el presidente autonómico también ha mostrado su "pequeña decepción" con la clase política española, a la que pertenece, añadiendo que no sabe muy bien qué ha pasado para que no se haya podido articular un acuerdo que una en torno a la idea de estar juntos en esta situación "tan difícil".



"Las culpas están repartidas, yo no voy a ser de los que utilicen esto políticamente contra otros, porque eso al final tiene muy poco recorrido. Lo que sí sé es lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es salir de esto lo más unidos posibles y tiempo habrá de buscar responsabilidad", ha remarcado.



Por ello, ha incidido en que lo más importante es salir en las "mejores condiciones" y "batirse el cobre" para que esta crisis sanitaria y económica "no la paguen los de siempre".



También, en cuanto a la situación económica, el presidente de la Junta ha apostado por que los ERTE no se acaben con el estado de alarma, sino que se mantengan y el empresario pueda llamar de forma flexible a los empleados.



Además, ha puesto en valor que la Junta ha buscado recursos para complementar las ayudas del gobierno, porque esa es la clave, ha dicho, para propiciar que nadie se quede atrás, ya que las consecuencias de la crisis tienen que estar "repartidas" y la salida de ella a costa de rebajas salariales "ni hablar".