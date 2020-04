Cs dice que datos paro "no tienen sentido" porque no recogen "miles de ERTEs" presentados

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, ha asegurado este martes, tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2020, que estos "no tienen sentido" porque solo incluyen los 15 primero días del Estado de Alarma y no recogen los miles de ERTEs presentados por las empresas de la región.

Así pues, el líder en la región de la formación naranja ha recordado que para su partido el empleo es un tema prioritario desde siempre y ha lamentado que "esta crisis va a ser durísima con el empleo".

En este sentido, Polo ha indicado que el hecho de que el número de parados haya descendido "sensiblemente" durante los primeros tres meses de 2020 "no sirve de nada" y son datos "que no merecen casi ni la pena tener en cuenta", porque "hablan de una comunidad autónoma que no es ni parecida a la que estamos viviendo ahora y a la que se avecina".

Por ello, ha reivindicado el portavoz de la formación naranja, "hay que seguir insistiendo en políticas de empleo, políticas de activación económica" que generen "liquidez" a las empresas y sobre todo "certezas" a los empresarios, al turismo, a la hostelería "sobre cuáles son los plazos y cómo va ser la vuelta a la realidad".

Por otra parte, y tras haber participado en la Junta de Portavoces donde se han tratado los temas que irán al pleno del próximo jueves, Polo ha destacado que desde la formación liberal quieren trasladar al gobierno de la Junta de Extremadura "algunas cuestiones que nos preocupan".

Por ello, los diputados de la formación naranja van a llevar a cabo tres preguntas. Así, la primera de ellas sobre qué va a suceder en algunas áreas de salud como la de Cáceres y Plasencia "que ya antes de la crisis estaban afectadas de una manera especial por las listas de espera" ya que acumulaban tiempos de espera mucho mayores a la media.

Además, tal y como informa en una nota de prensa, Cs Extremadura preguntará por los mayores y dependientes de la región a los que se les sigue sin abonar sus solicitudes aprobadas y que "han sido y siguen siendo los más afectados por esta pandemia", ha apostillado Polo.

La tercera pregunta está relacionada con el sector del campo y el toro bravo que se va a ver afectado especialmente por la suspensión de ferias ya que esas reses no podrán ser lidiadas en esta temporada como consecuencia de las restricciones impuestas por el Covid-19. Por ello, la formación naranja preguntará si la Junta de Extremadura va a poner en marca alguna ayuda para los ganaderos.

Y es que "nos preocupa mucho la situación de la región a corto y medio plazo, nos preocupa la Extremadura que vamos a ser capaces de construir en las próximas semanas", ha concluido Polo.