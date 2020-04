Monago anuncia más de 300 iniciativas parlamentarias para controlar a Junta sobre COVID-19

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado este viernes el registro por parte del Grupo Popular de más de 300 iniciativas parlamentarias de control al gobierno de la Junta de Extremadura con motivo de la crisis del Coronavirus.



Así pues, el líder del PP regional ha lamentado que "tras mes y medio en el que la mayoría absoluta de Vara ha impedido la presentación de iniciativas", por fin se ha abierto del registro de la Asamblea de Extremadura.



En ese sentido, el máximo responsable del PP extremeño ha incidido en que el PP quiere, al mismo tiempo, que se permita registrar medidas de impulso, ya que el principal partido de la oposición tiene "soluciones e ideas" para aportar en este momento.



Por eso, tal y como informa el PP en una nota de prensa, Monago ha avanzado que muchas de esas propuestas han sido proporcionadas directamente por la sociedad civil extremeña, y "queremos que su voz sea escuchada" en el Parlamento extremeño.



A su vez, según ha resaltado, el PP no ha dejado de trabajar "ni un minuto", y ha estado en "permanente contacto" con los sectores de actividad, los profesionales sanitarios y los familiares de los mayores que viven en las residencias, y fruto de ese trabajo, "el primer día para poder hacerlo", el PP ha trasladado esas demandas a la Asamblea en forma de iniciativas de control, y ha avanzado que habrá "muchas más" en los próximos días.



"El Partido Popular no quiere que nadie se quede atrás", ha subrayado Monago, que ha recordado que aún están "muy recientes los efectos de la última crisis económica que se vivió con el PSOE a los mandos en el Gobierno de España y de Extremadura", ha dicho.



Por ello, y porque esta crisis es "muy dura en sus consecuencias", Monago ha asegurado que luchará por los afectados por el coronavirus, tanto "por los que han contado como víctimas y por los que todavía no han sido reconocidos", pero que a buen seguro "conseguiremos que lo sean".



Asimismo, Monago ha garantizado que el PP "dará la batalla" por los sanitarios y por los trabajadores de las residencias de mayores, que han "combatido a pecho descubierto", y también lo hará por los familiares de los enfermos, así como por los que han perdido su empleo, por las familias, por los autónomos y las pymes.



En definitiva, por cada extremeño que se haya visto afectado, "queremos darle voz sea cual sea su condición, la censura no va a poder con nosotros", ha aseverado el dirigente regional del PP.

PACTO PROPUESTO POR VARA



Sobre el pacto del que este pasado jueves propuso Fernández Vara, Monago ha manifestado que "es el momento de demostrar con qué talante pretende ese pacto", y ha preguntado si no es un contrasentido que quiera un pacto y "no nos permita registrar iniciativas de impulso".



Finalmente, ha insistido en que ofrezca la posibilidad de que realizar propuestas en el Parlamento, porque "aún estamos a tiempo de poner diques de contención para que los extremeños no tengan que pasar por situaciones recientes y graves que han vivido en la pasada crisis económica", ha sentenciado.